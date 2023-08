Agenda: si chiude il semestre

Translated by Deepl

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l’agenda di siderweb.

Lunedì 31 luglio

Dopo il vertice della scorsa settimana tra i firmatari dell’accordo di programma del 2018, oggi è in calendario un incontro con i sindacati al ministero delle Imprese e del Made in Italy sul futuro di JSW Steel Italy.

L’Istat pubblica la stima preliminare del Pil per il secondo trimestre 2023.

Martedì 1° agosto

Dalle 9:00, nell'Aula di Montecitorio si svolgono le comunicazioni del governo sulla revisione degli investimenti e delle riforme inclusi nel Pnrr. Interviene il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto.

Il ministero dei Trasporti pubblica le immatricolazioni di auto di luglio.

La Bce pubblica il rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema.

Emirates Steel Arkan comunica i risultati del secondo trimestre.

Mercoledì 2 agosto

Tenaris pubblica i risultati del secondo trimestre dell’anno. Lo stesso faranno Ferrexpo e Iveco Group.

L’Eurostat comunica i dati della produzione industriale di maggio.

Giovedì 3 agosto

Outokumpu pubblica il report del primo semestre 2023.

L’Eurostat rende noti i prezzi alla produzione dell’industria sul mercato domestico a giugno.

Venerdì 4 agosto

Olympic Steel pubblica i risultati del secondo trimestre dell’anno.

L’Istat pubblica la nota mensile sull’andamento dell’economia italiana e i numeri della produzione industriale di giugno.

Al rientro dalla pausa estiva di siderweb, poi, il primo appuntamento con i nostri webinar sarà giovedì 7 settembre con il convegno online dal titolo "Siderurgia: oltre il prodotto", in collaborazione con BLM Group. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.

Per le tue segnalazioni, puoi scrivere a redazione@siderweb.com.