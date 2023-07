Il 7 settembre il convegno «Siderurgia: oltre il prodotto»

In un contesto caratterizzato da una forte concorrenza, distinguersi è sempre più decisivo per la crescita e lo sviluppo delle imprese della filiera dell’acciaio. D'altra parte, progettisti e imprese clienti chiedono ai centri servizi un prodotto performante per un mercato in rapida evoluzione. Su quali leve dovrebbero quindi puntare i distributori di acciaio per emergere?

Di questo si parlerà durante il convegno «Siderurgia: oltre il prodotto - La proposta di BLM Group per i centri servizio e il comparto dei tubi», che si terrà giovedì 7 settembre alle ore 15:00 sulla piattaforma ZOOM. L’appuntamento sarà l’occasione per discutere con analisti ed operatori del mercato di questi temi fondamentali per il futuro del commercio e dei centri servizio italiani.

Aprirà l’evento l’intervento «Centri servizio: obiettivo valore aggiunto», a cura di Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb), a cui seguirà «La tecnologia Lasertube: vantaggi e innovazione», presentata da Gianbattista Mazzoleni (ADIGE-SYS - BLM Group).

La seconda parte dell’evento, invece, si concentrerà sulle interviste, realizzate da Francesca Morandi (siderweb) a tre operatori: Massimo Fabbri (Manni Sipre), Emanuele Morandi (Morandi Steel) e Danilo de Giovanni (Movisid), che racconteranno le proprie esperienze nell’impiego della tecnologia Lasertube.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi al convegno, visita l’area “Eventi” di siderweb, clicca sull'immagine in basso oppure ancora scarica l’app “siderweb eventi”.