Pomini Tenova: nuova commessa in Vietnam

Translated by Deepl

Nuova commessa per Tenova in Vietnam. La multinazionale del gruppo Techint specializzata in ingegneria per l'industria metallurgica e mineraria fornirà al produttore Hoa Phat Group nuove rettificatrici a rulli targate Pomini Tenova. Queste saranno installate nel nuovo laminatoio a caldo di Hoa Phat a Dung Quat, nella provincia di Quang Ngai.

«Tutte le macchine – ha affermato Tenova – sono dotate della più avanzata e facile interfaccia uomo-macchina (HMI) Pomini, del Pomini Inspektor3 con sonde a correnti parassite e ultrasuoni per l'ispezione dei rulli, il sistema di rilevamento dei difetti dei rulli più affidabile disponibile sul mercato. Le rettificatrici per rulli si servono anche del monitoraggio del processo Pomini (PPM) e della compensazione continua del profilo (CPC) per ottenere facilmente la migliore qualità della superficie del rullo con la massima precisione del profilo e la minore asportazione di materiale». Infine, il pacchetto digitale con la tecnologia Tenova Edge e Tenova adVisor fornirà un monitoraggio remoto costante delle condizioni di ogni macchina e ogni tipo di supporto operativo e di manutenzione».

Il team di Hoa Phat Dung Quat ha sottolineato che la produzione di acciaio rappresenta il 90% dei ricavi e degli utili del gruppo, che con una capacità di 8,5 milioni di tonnellate all’anno è il più grande produttore di acciaio del Sud-est asiatico. «Abbiamo scelto Pomini per l’affidabilità delle sue attrezzature già in uso nel nostro impianto a caldo. Siamo certi che le rettificatrici Pomini ci permetteranno di garantire la fornitura di rotoli di qualità anche per il nuovo laminatoio a caldo», ha dichiarato l’azienda.

Giuseppe Zanzi, chief representative officer di Tenova per il Sud-est asiatico e l’Oceania, ha rimarcato che il contratto con Hoa Phat è «il più grande per delle rettificatrici a rulli in Vietnam», nonché il quarto che viene siglato con il gruppo siderurgico. «Il Vietnam è un mercato molto importante per Pomini e siamo lieti che con questo nuovo contratto abbiamo raggiunto la vendita di 27 macchine nel Paese», ha aggiunto.