La metallurgia guarda a "Le frontiere del lavoro"

«Le frontiere del lavoro». Questo il titolo scelto per il convegno in programma domani giovedì 27 luglio, a partire dalle ore 10.30, presso la Sala M. Camuccio Confindustria Alto Adriatico, a Pordenone. L’incontro, che rientra nel progetto Metal Hub, è organizzato da una collaborazione tra Confindustria Alto Adriatico e Mill’s, e rappresenta un’occasione per aprire un dibattito sull’educazione tecnica tra India e Italia e per consolidare la relazione industriale tra i due Paesi nei settori dei metalli.

Ad aprire i lavori sarà il professor Pratap Aditya Mishra, della Utkal University di Bhubaneswar (India), uno dei migliori esperti di interscambio tra India e Italia. Il prof. Mishra opera nello stato di Odisha, nell’India Orientale, dove si trovano la maggior parte delle miniere e delle industrie siderurgiche e del metallo. Esperto delle politiche siderurgiche, è stato anche codirettore dell’Associazione indiana dell’Alluminio (AAI) ed è stato tra i fondatori di Indo-Italian Metal HuB.

I saluti introduttivi saranno invece affidati a Michelangelo Agrusti, Presidente Confindustria Alto Adriatico, e al Console italiano a Calcutta, Gianluca Rubagotti. Il dibattuto è coordinato da Francesca Bruni, Direttore di Mill’s e parteciperanno ai lavori della conferenza Guido Parodi (IC&Partners Poland), Olga Szyszka (Orienta Polska), Marco Ferrone (Direttore Marcegaglia Plates), Michela Cecotti (Presidente Filiera Navalmeccanica Confindustria Alto Adriatico), Maria Grimaldi (Confindustria Alto Adriatico) e Rossano Cattivello (giornalista). Conclude Alberto Cavicchiolo di Mill’s.