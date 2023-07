L'acciaio verde aprirà la strada alle Olimpiadi 2024

Oltre ai cinque anelli colorati, forse il simbolo più iconico delle Olimpiadi è la fiamma del braciere. Una fiamma che racchiude l’impegno di innumerevoli tedofori che partendo dalla Grecia si danno il cambio fino al Paese ospitante per portare a destinazione il fuoco simbolo dello spirito dei giochi.

Per Parigi 2024 la fiaccola che i tedofori si scambieranno sarà fatta in acciaio e, in particolare, con l’acciaio green di ArcelorMittal.

Ieri è stato svelato il design di questo prestigioso oggetto curato, oltre che dal produttore siderurgico, dal designer Mathieu Lehanneur. ArcelorMittal produrrà anche i mini-bracieri e gli "Spectaculars", i grandi anelli olimpici e gli agitos paralimpici che saranno installati a Parigi.

Come precisato nella nota stampa di presentazione, per produrre la fiaccola per i Giochi di Parigi 2024, ArcelorMittal sta mobilitando il suo dipartimento globale di Ricerca e Sviluppo e tre dei suoi siti francesi per rappresentare l'esperienza della sua forza lavoro. Questi siti sono stati accuratamente selezionati per la loro capacità di produrre acciaio con un'impronta di carbonio ridotta che soddisfa i requisiti di progettazione della torcia.

«È un privilegio e una grande responsabilità per ArcelorMittal produrre le Torce, un simbolo così iconico dei Giochi Olimpici e Paralimpici, per Parigi 2024 – ha commentato Aditya Mittal, Ceo di ArcelorMittal –. I team di ArcelorMittal stanno mobilitando tutte le loro competenze per produrre acciaio di alta qualità con un'impronta di carbonio ridotta, consentendoci di creare una Fiaccola bella come l'aveva immaginata Mathieu Lehanneur e sostenibile come vogliamo che sia. Sono felice di questo superbo risultato e mi congratulo con tutti i team di ArcelorMittal che hanno lavorato a questo fantastico progetto».