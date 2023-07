Agenda: settimana di semestrali

Translated by Deepl

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l’agenda di siderweb.

Martedì 25 luglio

Dopo il focus sulla logistica, nel prossimo webinar di siderweb si farà il punto sulla prima metà di questo 2023. L’appuntamento con MERCATO & DINTORNI è martedì 25 luglio alle 11 su Zoom. Dopo l’analisi di prezzi di materie prime e finiti di Achille Fornasini (siderweb e Statlab Università di Brescia), sarà lasciato spazio alle interviste a tre operatori di mercato: Ruggero Brunori, amministratore delegato di Ferriera Valsabbia; Tommaso Sandrini, amministratore delegato di San Polo Lamiere; Luigi Rapullino, amministratore delegato Gruppo Rapullino e Sideralba. Come sempre la partecipazione è gratuita, baste registrarsi nell’area webinar di siderweb oppure sull’app siderweb eventi.

Prima dell’incontro con i sindacati convocati al ministero delle Imprese e del Made in Italy per lunedì 31 luglio per discutere del futuro di JSW Steel Italy, i sottoscrittori dell’accordo di programma sono stati convocati per questo martedì.

La World Steel Association pubblica i dati sulla produzione mondiale di giugno.

Nucor pubblica i risultati del secondo semestre 2023. Lo stesso farà Whirlpool.

Il Centro Inox ha organizzato la lezione webinar sugli acciai inossidabili dal titolo “Il settore delle acque potabili: con l’inox non si fa “un buco nell’acqua”. Altro appuntamento sarà il 27 luglio con “Come ordinare i prodotti siderurgici: suggerimenti per evitare contestazioni e criticità”.

Mercoledì 26 luglio

Saipem pubblica i risultati del secondo trimestre e la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno.

Il Gruppo Feralpi presenta, con una conferenza stampa, i risultati del 2022, lo scenario per il 2023, business plan e investimenti.

Giovedì 27 luglio

ArcelorMittal pubblica i risultati del secondo trimestre e del primo semestre dell’anno.

Lo stesso faranno Stellantis, Brembo, Iren, Snam, Terna, Webuild, la United States Steel Corporation e Reliance Steel & Aluminum.

Sempre giovedì si riunisce a Francoforte il board della Bce. Si prevede un nuovo rialzo dei tassi di 25 punti base. Alle 14:45 è prevista una conferenza stampa della presidente Christine Lagarde.

Venerdì 28 luglio

Vallourec pubblica i risultati del secondo trimestre e di tutto il primo semestre dell’anno.

In calendario anche la pubblicazione dei risultati di CNH Industrial.

L’Istat pubblica i prezzi alla produzione dell’industria e delle costruzioni e il fatturato dell’industria a giugno.

Per le vostre segnalazioni, potete scrivere a redazione@siderweb.com.