STEELWEEK, Il punto sulla Salvaguardia Ue

A giugno è arrivata la conferma da parte della Commissione europea del fatto che le misure di Salvaguardia sull'acciaio rimarranno in vigore fino al 30 giugno 2024. In questo episodio di STEELWEEK abbiamo quindi deciso di tornare su questo tema di particolare interesse per il comparto dell'acciaio. Vediamo in cosa consistono queste misure, quali modifiche sono state apportate dal recente Regolamento Ue e qual è la situazione relativa all'utilizzo delle quote trimestrali disponibili dallo scorso 1° luglio. Scopriamo infine i dati ufficiali sulle importazioni di acciaio nell'Ue nei primi mesi del 2023, con un commento di Stefano Ferrari dell'Ufficio Studi siderweb.

Le puntate sono disponibili su Spreaker, Spotify, YouTube e tutte le altre piattaforme gratuite.

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.

STEELWEEK è sponsorizzato da Gruppo Piantoni GAP SPA.