PANorami: L’Ue rafforza il partenariato con i Paesi Celac

L’Ue cerca di rafforzare le proprie alleanze internazionali, ed in particolare nelle scorse ore lo ha fatto con i paesi aderenti alla Celac (Community of Latin American and Carabbean States), vale a dire la sigla che vede raccolti in consorzio i Paesi dell’area latino-americana e Caraibica. PANorami di oggi prova a raccontare i punti fondamentali del vertice delle scorse ore a Bruxelles evidenziando sia quelli di contatto che quelli di maggior distanza nelle posizioni delle due parti, in un contesto internazionale sempre più complesso.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.