Il 25 luglio torna MERCATO & DINTORNI

Mancano poche settimane al giro di boa delle vacanze estive. Dopo sette mesi contraddistinti da una domanda altalenante e da prezzi complessivamente in calo rispetto all’inizio del 2023, il settore si appresta a ridurre i giri del motore. Ma cosa accadrà dopo le vacanze? Il comparto ripartirà? La domanda riprenderà quota o rimarrà bassa fino a fine anno? La deflazione dei prezzi continuerà o una reazione è alle porte?

Questi saranno solo alcuni dei temi che saranno affrontati nell’ottava edizione dell’anno di «MERCATO & DINTORNI». Il webinar, che si terrà il 25 luglio alle ore 11:00 su piattaforma ZOOM si pone infatti l’obiettivo di analizzare le prospettive per l’acciaio italiano (e non solo) nell’ultima parte del 2023.

Come di consueto, l’appuntamento si aprirà raccogliendo le opinioni del pubblico, tramite un sondaggio dedicato all’andamento dei prezzi dei prodotti base in acciaio al carbonio sul mercato italiano. Successivamente prenderà la parola Achille Fornasini (siderweb e Statlab Università Di Brescia), che analizzerà le dinamiche e le prospettive dei prezzi delle materie prime siderurgiche e dei prodotti finiti in acciaio. A seguire, Davide Lorenzini (siderweb) intervisterà tre operatori primari del settore nazionale dell’acciaio al carbonio: Ruggero Brunori (Ferriera Valsabbia), Tommaso Sandrini (San Polo Lamiere) e Luigi Rapullino (Gruppo Rapullino e Sideralba).

PROGRAMMA:

Prima parte:

Achille Fornasini (SIDERWEB E STATLAB UNIVERSITÀ DI BRESCIA):

Dinamiche e prospettive dei prezzi delle materie prime siderurgiche e dei prodotti finiti in acciaio





Seconda parte:

Davide Lorenzini (DIRETTORE RESPONSABILE SIDERWEB) intervista: