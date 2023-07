Partirà a novembre l’academy di Alfa Acciai

Translated by Deepl

Partirà il primo novembre “Alfa Academy”, il progetto formativo nato dalla collaborazione tra il gruppo siderurgico specializzato nella produzione di tondo per cemento armato e l’ITS Machina Lonati di Brescia. L’obiettivo è formare addetti alla manutenzione degli impianti di produzione e lavorazione dell’acciaio (formazione IFTS, Tecnico addetto all’installazione e manutenzione di impianti industriali).

L’apprendistato, spiega Alfa Acciai in una nota, è aperto a 12 studenti tra i 15 e i 25 anni, residenti o domiciliati in Lombardia, diplomati o con qualifica conseguita in un istituto professionale; durerà un anno e sarà composto da 544 ore di formazione interna, da 456 ore di formazione esterna in ITS Machina Lonati e laboratori, e da 1.092 ore di lavoro in azienda. I partecipanti avranno un contratto di apprendistato di primo livello. Una volta concluso il percorso formativo, i ragazzi potranno proseguire il proprio percorso in Alfa Acciai.

«In Alfa Acciai crediamo nei giovani e vogliamo investire con forza sulla loro voglia di crescere, di imparare, aggiornarsi. Siamo convinti, inoltre, che rappresenti un punto di forza per l’azienda coniugare la freschezza dei ragazzi con l’esperienza di chi è inserito nel mondo del lavoro, favorendo uno scambio di competenze virtuoso tra le diverse generazioni», commenta nella nota Vincenzo Sidoti, responsabile Risorse umane di Alfa Acciai.

Qui il portale per la selezione delle candidature: https://www.alfaacciai.it/risorse-umane/lavora-con-noi/alfaacademy-ifts. In alternativa si può scrivere a orientamento@itsmachinalonati.it. Venerdì 21 luglio, alle 11.00, inoltre, è in programma un open day all’ITS Academy Machina Lonati, in via Niccolò Tommaseo 49, Brescia.