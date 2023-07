Salvaguardia Ue: nuovo strumento di monitoraggio by siderweb

Tutto a portata di mano con la possibilità di selezionare solo le informazioni di cui hai bisogno. siderweb per l’anno della Salvaguardia Ue 2023-2024 ha realizzato un nuovo strumento di monitoraggio del consumo dei contingenti ad aggiornamento quotidiano.

Il sistema è direttamente collegato con il sito della Commissione Ue nel quale vengono pubblicati i dati sul consumo di contingente e materiale in via di sdoganamento per le varie aree soggette a regime di salvaguardia.

Inoltre, dal form in testa alla tabella è possibile selezionare solo i prodotti di cui serve controllare le importazioni. Per maggior trasparenza abbiamo deciso inoltre di riportare i codici doganali di riferimento dei vari prodotti, in maniera da poter avere l'assoluta certezza della correttezza della voce esaminata.

Un nuovo servizio, pensato per aiutare i membri della community di siderweb a prendere decisioni con informazioni sempre più tempestive.

Per accedere, è possibile cliccare sul pulsante presente nell’area MERCATI oppure accedervi direttamente da questo link.