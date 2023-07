STEELWEEK, Acciaio e sostenibilità – Parte 2

Dopo aver parlato di sostenibilità in senso ampio, ci concentriamo in questa puntata di STEELWEEK sulla dimensione ambientale del concetto. In particolare, vediamo quali sono i possibili percorsi per una produzione decarbonizzata e quali sono i piani di alcuni produttori siderurgici europei per il raggiungimento dell’obiettivo “zero emissioni”.

In questo episodio vengono in nostro aiuto gli interventi di Antonio Gozzi (presidente di Federacciai), Carlo Mapelli (professore ordinario del Politecnico di Milano) e Mario Arvedi Caldonazzo (Ceo di Gruppo Arvedi).

