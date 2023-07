Il riciclo segue gli italiani in vacanza

La sensibilizzazione al riciclo dell’acciaio non va in vacanza. O meglio, va proprio in vacanza con gli italiani. RICREA infatti rilancia anche per l’estate 2023 la campagna itinerante “Cuore Mediterraneo”.

Creme solari spray, tonno in scatola, tappi corona di birre e bibite fresche sono elementi tipici del riciclo estivo che vale la pena ricordarsi di smaltire correttamente anche sotto l’ombrellone.

«Crediamo che l’estate rappresenti un momento particolarmente favorevole per sensibilizzare e coinvolgere direttamente una platea numerosa, facendo così che non si abbassi mai l’attenzione sull’importanza della raccolta differenziata. Con Cuore Mediterraneo ci rivolgiamo ai residenti delle principali località balneari italiane, ma soprattutto ai turisti in vacanza, affinché sappiano come conferire correttamente gli imballaggi in acciaio secondo le regole dei diversi Comuni – spiega Domenico Rinaldini, Presidente di RICREA –. L’Italia rappresenta un’eccellenza a livello europeo con un tasso di riciclo pari all’80,6% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo: questi risultati, che superano già ampiamente l’obiettivo per il 2025 (70%) e raggiungono addirittura l’80% fissato per il 2030 dall'Unione Europea, sono per noi sicuramente incoraggianti, ma con l’impegno di tutti possiamo migliorare ancora».

A testare quanto residenti e turisti conoscano le proprietà dell’acciaio e le disposizioni per la raccolta differenziata di barattoli, scatolette, fusti, latte, secchielli, bombolette, tappi corona e chiusure nei vari comuni ci sarà Alice, inviata speciale di RICREA. Il tour quest’anno farà tappa in spiagge, porti e campeggi di Lavagna, Forte dei Marmi, Tarquinia Lido, Pollica e Casal Velino, Trani, Termoli, Isole Tremiti, Gabicce.

Grazie all’impegno sinergico di Comuni, cittadini e operatori, la raccolta pro capite di imballaggi in acciaio in Italia nel 2022 ha raggiunto quota 4,4 kg per abitante. In totale, ne sono state avviate al riciclo 418.091 tonnellate (+7,2% rispetto all’anno precedente), sufficienti per realizzare 4 navi da crociera.