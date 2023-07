Futura Expo 2023 a ottobre al Brixia Forum di Brescia

Translated by Deepl

Si terrà dall’8 al 10 ottobre 2023 al Brixia Forum di Brescia la seconda edizione di Futura Expo, la fiera dedicata all’economia sostenibile e alla transizione verde, organizzata dalla Camera di commercio di Brescia e ProBrixia. La prima edizione, quella del 2022, aveva visto la partecipazione di oltre 100 espositori, più di 400 speaker e circa 22mila visitatori.

Il titolo scelto per quest’anno è “L’essere umano al centro”.

«Abbattere stereotipi e barriere per creare un sistema collaborativo che includa il sistema produttivo con la propria capacità di rinnovarsi continuamente, i cittadini con il proprio potere di decidere e influenzare così il mercato, e le istituzioni, in grado di creare le condizioni perché la trasformazione in atto sia rapida e agevole invece, che temuta e rimandata» è l’obiettivo della tre giorni secondo Roberto Saccone, presidente della Camera di commercio di Brescia.

Il programma sarà disponibile da settembre su www.futura-brescia.it. Nel frattempo, è già stata confermata la partecipazione del commissario europeo Paolo Gentiloni e di tre ministri: il ministro Gilberto Pichetto Fratin parteciperà alla tavola rotonda sulla sostenibilità dei processi produttivi in programma lunedì 9 ottobre; il ministro Giuseppe Valditara siederà al tavolo che affronterà il tema del disallineamento tra le richieste del mercato del lavoro e le competenze a disposizione; il ministro Adolfo Urso presenzierà, nella mattina di martedì 10 ottobre, alla tavola rotonda dal titolo “Sostenibilità e Pmi: un necessario cambio di passo, tra sfide ed opportunità”.

Tra gli altri nomi noti in agenda, quelli del premio Nobel per l’economia Robert Engle; dell’economista Phoebe Koundouri, docente di economia ambientale di fama mondiale; del botanico e divulgatore Stefano Mancuso. Tra gli ospiti ci sarà anche di Hiroshi Ishiguro, docente nel Dipartimento di macchine adattive dell'Università di Osaka, tra i massimi esperti mondiali della robotica.

Tra i partner di questa seconda edizione c’è anche il Gruppo Feralpi, che sarà presente con un proprio stand: il focus sarà sulla decarbonizzazione, anche grazie a un’esperienza multimediale.

Parteciperà anche siderweb, per raccontare quanto l’acciaio e l’industria dei metalli stanno facendo per la sostenibilità.

L’adesione a Futura Expo, fanno sapere gli organizzatori, è ancora possibile, scrivendo, entro il 31 luglio, a brixiaforum@probrixia.camcom.it.

Nell'immagine, un render del padiglione allestito per l'edizione 2023.