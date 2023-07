PANorami: la Francia s’infiamma

Translated by Deepl

Cosa c’è alle spalle dello scoppio delle violente proteste in Francia. Come mai la situazione ha subito un’escalation tale che nemmeno l’appello dei parenti del giovane ucciso dalla polizia è riuscita a placare gli animi di una Francia sempre più soggetta a fenomeni di reazioni estreme in fase di protesta. Massimiliano Panarari e il suo PANorami provano ricostruire gli elementi che hanno portato a questo epilogo.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.