Agenda: assemblee e webinar

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l’agenda di siderweb.

Lunedì 3 luglio

Fim, Fiom e Uilm stanno preparando una manifestazione regionale a Piombino per riaccendere i fari sulla lunga vertenza di JSW Steel Italy. Per oggi è stata organizzata un’assemblea aperta davanti alla portineria della fabbrica. Il 7 luglio, poi, in occasione dello sciopero nazionale dei metalmeccanici, terranno un presidio al Centro giovani.

Dalle 10:30 si tiene l’assemblea dei soci di Ucimu-Sistemi per produrre, nella sede dell’associazione a Cinisello Balsamo, viale Filvio Testi 128.

Martedì 4 luglio

Dalle 11:00 su zoom si tiene MERCATO & DINTORNI, il webinar di siderweb dedicato alla congiuntura siderurgica. In questa occasione si parlerà di acciaio inox. Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb) illustrerà i numeri e le prospettive del settore. Sarà, poi, lasciata la parola ad alcuni protagonisti del mercato, con le interviste a Massimiliano Burelli (Cogne Acciai Speciali), Alessandro Bettuzzi (OIKI e Assofermet) e Chiara Cormanni (Piattine e Profili Inox).

Dalle 8:30 alle 16:30 è in programma l’“Italian hydrogen summit”, organizzato da H2IT. Si terrà a Palazzo Brancaccio – Spazio Field, Roma.

Dalle 15:00 alle 17:30 si terrà il 41° appuntamento di “Scenari & Tendenze”, l’osservatorio congiunturale di Confindustria Brescia focalizzato sull'analisi delle variabili macroeconomiche e delle dinamiche dei mercati. Interverrà anche Achille Fornasini (Università degli Studi di Brescia e siderweb).

Alle 17:30 il Teatro romano di Brescia ospita l’evento di lancio ufficiale di “Futura. Economia per l’ambiente”, la fiera dedicata alla sostenibilità che si terrà dall’8 al 10 ottobre alla Fiera di Brescia.

Mercoledì 5 luglio

La lezione webinar del Centro Inox dal titolo “Panoramica sui principali trattamenti di indurimento superficiale degli acciai inossidabili” è in calendario dalle 9:30 alle 11:00.

Fondazione Promozione Acciaio ha organizzato il webinar dal titolo “L’abitare contemporaneo. Comfort e design delle costruzioni a secco in acciaio”. L’appuntamento è alle 14:30.

Si aprono al Politecnico di Torino le “Giornate nazionali sulla corrosione e protezione”, organizzate da Aim, Apce e Ampp chapter Italy.

Si tiene a Vienna l’ottavo Seminario internazionale dell’Opec.

Venerdì 7 luglio

Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm hanno proclamato 4 ore di sciopero nazionale per riaccendere l'attenzione su «rilancio industriale, occupazione, investimenti, transizione sostenibile» e per «risolvere le crisi aperte». Si sciopera in Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche. Lunedì 10 luglio sarà la volta dei metalmeccanici di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

“Fabbrica futuro. Tecnologie, modelli organizzativi e persone. Brescia 2023” è in programma dalle 9:00 alle 17:00 al Borgo Santa Giulia (Corte Franca, Brescia). Si parlerà dell’evoluzione della manifattura italiana verso l’industria 5.0.

Dalle 10:30 si tiene l’assemblea annuale di Confindustria Energia, a Roma. L’evento ha per titolo “La sostenibilità della transizione energetica: equilibrio tra crescita economica e benessere sociale”.

Alle 11:00 Unicmi presenta l’aggiornamento del “Rapporto Unicmi 2023 sul mercato italiano dell’involucro edilizio, serramenti, facciate continue”. Lo farà online dalle 11:00.

Assofermet ha organizzato il webinar gratuito sul Rentri, il registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti entrato in vigore lo scorso 15 giugno. L’appuntamento è alle 15:30.

