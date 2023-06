PANorami: la Bce continuerà con il rialzo dei tassi anche a luglio

Translated by Deepl

La Banca Centrale Europea non sta considerando una pausa per il rialzo dei tassi. Come ha sottolineato la presidente della Bce Christine Lagarde durante il Forum in corso in Portogallo, l’intenzione è quella di restare in territorio restrittivo per un periodo di tempo sufficiente per raggiungere l’obiettivo di un’inflazione al 2%. Dunque, il rialzo dei tassi d’interesse continuerà nel mese di luglio. Una decisione in linea con quanto sta accadendo Oltreoceano, con il governatore della Federal Reserve che ha annunciato l’intenzione proseguire con la propria politica restrittiva.

Quali effetti avranno queste scelte sull’economia europea e mondiale? Quali i rischi e le preoccupazioni generate?

Nella puntata di oggi, Massimiliano Panarari analizza le possibili conseguenze e il dibattito generato dalla rotta indicata della Bce di continuare con la sua politica di rialzo dei tassi, che ha suscitato apprensione e l’immediata reazione anche da parte del Governo italiano.

