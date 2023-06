PANorami: Wagner vs Putin, chi è il vero vincitore?

Sebbene non si sia andati fino in fondo, la “Marcia su Mosca” della brigata Wagner ha avuto lo stesso effetto dell’esclamazione del famoso bambino della favola “Il re è nudo!”.

Il golpe annullato, infatti, ha avuto l’effetto di mandare in frantumi in poche ore l’immagine del leader benvoluto e unitario che Putin ha cercato di consolidare, soprattutto dopo l’avvio della fallimentare operazione speciale in Ucraina.

PANorami di oggi prova a mostrare cosa si intravede attraverso le crepe che si sono formate nello specchio del leader del Cremlino.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.