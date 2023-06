Agenda: webinar ed eventi

Translated by Deepl

Lunedì 26 giugno

Si apre oggi, al New York Marriott Marquis, il Global steel dynamics forum, organizzato da World Steel Dynamics e Association for Iron & Steel Technology.

Alle 15:00 l’appuntamento è al Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano per l’evento “Contrasto al cambiamento climatico. Cos'è la carbon footprint e le opportunità per il mercato" organizzato da Caleotto in collaborazione con Upiveb e Acimaf.

Martedì 27 giugno

Il Cresme presenta il proprio XXXIV Rapporto congiunturale e previsionale sul mercato delle costruzioni, dalle 10:00 alle 13:00, con un webinar in diretta streaming dalla sede di Roma.

Dalle 10:30 alle 11:30 si tiene il webinar di Fedabo dal titolo “Il bilancio di sostenibilità tra presente e futuro”. Verranno illustrati l’evoluzione del contesto e i benefici per le aziende derivanti dalla stesura e dalla pubblicazione di un bilancio di sostenibilità.

Confindustria Brescia presenta con una conferenza stampa il bilancio di sostenibilità 2022 dell’associazione, dalle 11:00 alla Fabbrica del futuro (piazzale Canton Mombello 1, Brescia).

Schnitzer Steel diffonde i risultati del terzo trimestre dell’anno fiscale 2023.

Mercoledì 28 giugno

“Sostenibilità: qual è il suo vero significato oggi? Un dialogo aperto per guidare il cambiamento verso un futuro responsabile” è il titolo dell’evento in programma nell’auditorium di Confindustria Bergamo e online dalle 14:30. È una delle tappe del roadshow dell’associazione dedicato al tema.

Tornano i workshop di Eure Inox dedicati all’inossidabile. “Tutto quello che è importante conoscere del 17-4 PH (1.4542)” è il prossimo appuntamento, che si terrà dalle 9:00 alle 13:00 nella sede dell’azienda. Interverrà l’Ing. Carlo Mapelli, professore ordinario di metallurgia e ricercatore presso il dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano.

L’Istat pubblica i prezzi alla produzione dell’industria, delle costruzioni e dei servizi di maggio e il fatturato dell’industria di aprile.

Giovedì 29 giugno

Dalle 17:00, nel Salone del popolo di Palazzo D’Aronco di Udine, si terrà la presentazione del libro “Acciaio friulano. Storia e memoria della Safau di Udine e dei suoi lavoratori”, di Andrea Negro, giovane storico del lavoro originario di Udine, formatosi a Venezia all'Università Ca' Foscari.

“Donne e saldatura: oltre lo stereotipo di genere” è il titolo dell’evento organizzato da AQM in collaborazione con GIGROUP e Istituto Italiano della Saldatura e il patrocinio di Confindustria Brescia. Si parlerà degli strumenti per favorire l’occupazione femminile e le iniziative utili alle aziende per colmare il gender gap e contrastare la scarsità di profili.

Dalle 10:00 alle 13:00 si tiene il webinar di Unicmi dal titolo “Parapetti vetrati e metallici. Tipologie, classificazione e requisiti”.

Venerdì 30 giugno

Tornano le lezioni webinar del Centro Inox. Il prossimo appuntamento, dalle 9:30 alle 11:30, sarà dedicato a “I trattamenti termici degli acciai inossidabili”.

La prossima settimana, martedì 4 luglio, torna poi MERCATO & DINTORNI. Dalle 11:00 in diretta su zoom si parlerà di acciaio inox. Dopo l’analisi di Gianfranco Tosini dell’Ufficio Studi siderweb, incentrata sui numeri e le prospettive dell’acciaio inox nazionale, sarà dato spazio ad alcuni importanti operatori del comparto: Massimiliano Burelli, amministratore delegato di Cogne Acciai Speciali; Alessandro Bettuzzi, amministratore delegato di Oiki; e Chiara Cormanni, accounting & new business di PP inox. Come sempre la partecipazione è gratuita. Basta registrarsi nell’area eventi-webinar di siderweb.com, oppure sull’app siderweb eventi.

