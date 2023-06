STEELWEEK: produzione di acciaio in sofferenza

Da diversi mesi la produzione di acciaio è in discesa a livello internazionale e nazionale. Una situazione, questa, che dimostra come il 2023 sia stato finora un anno molto complicato per i produttori siderurgici. In questa puntata di STEELWEEK esamineremo gli ultimi dati diffusi da worldsteel e Federacciai, confrontandoli con quelli degli anni scorsi e cercando di capire le ragioni di queste diminuzioni.

