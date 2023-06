Il 4 luglio torna MERCATO & DINTORNI

Translated by Deepl

"Inox: a quando l’inversione di rotta?". È questo il titolo scelto per l’appuntamento con MERCATO & DINTORNI, il prossimo 4 luglio. L’approfondimento mensile di siderweb dedicato alla congiuntura siderurgica accenderà i riflettori sul comparto dell'inossidabile per provare a dare risposte a queste e altre domande: come si comporterà il mercato dell’inox nelle prossime settimane? Quali sono le attese per quanto concerne i prodotti piani? E i prodotti lunghi? Quale sarà il livello della domanda nel secondo semestre?

Dalle ore 11:00 su zoom, relatori e ospiti proveranno a fare chiarezza grazie all’ intervento di Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb), che illustrerà i numeri e le prospettive del settore dell’acciaio inossidabile nazionale. Sarà, poi, lasciata la parola ai protagonisti del mercato, con le interviste di Elisa Bonomelli (siderweb) a Massimiliano Burelli (Cogne Acciai Speciali), Alessandro Bettuzzi (OIKI e Assofermet) e Chiara Cormanni (Piattine e Profili Inox).

Programma degli interventi

Prima parte:

Gianfranco Tosini (UFFICIO STUDI SIDERWEB):

Il comparto dell’inox in Italia: numeri e prospettive





Seconda parte:

Elisa Bonomelli (REDAZIONE SIDERWEB) intervista:

Massimiliano Burelli (AMMINISTRATORE DELEGATO COGNE ACCIAI SPECIALI)

Alessandro Bettuzzi (AD OIKI E COORDINATORE DEI CENTRI SERVIZI INOX ASSOFERMET)

Chiara Cormanni (ACCOUNTING & NEW BUSINESS PIATTINE E PROFILI INOX)

