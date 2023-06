Live now: Acciaio sostenibile

È in diretta la prima edizione di "Acciaio sostenibile - Analisi, esperienze e report della filiera siderurgica", il percorso che siderweb mette a disposizione della community dell'acciaio per ragionare insieme sullo stato dell'arte e sui possibili sviluppi futuri della reportistica green in siderurgia, per trovare strade condivise per un approdo che non solo verrà imposto dal regolatore, ma verrà richiesto come fattore competitivo dal mercato.

L’appuntamento è diviso in due parti: nella prima, Cristian Carini, Claudio Teodori e Laura Rocca (Università degli Studi di Brescia) spiegheranno i risultati della prima ricerca proposta da siderweb e del sondaggio ad essa annesso; a seguire, la testimonianza di alcune imprese della filiera da sempre in prima linea sul fronte della sostenibilità, che illustreranno le peculiarità con le quali si confrontano sui temi ESG (Environmental, Social e Governance). In chiusura, l’intervento di Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola.

Programma interventi

PRIMA PARTE:

· Cristian Carini (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA)

· Laura Rocca (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA)

SECONDA PARTE:



Francesca Morandi (SIDERWEB) intervista:

· Isabella Manfredi (CORPORATE COMMUNICATION MANAGER FERALPI)

· Roberto de Miranda (MEMBRO COMITATO ESECUTIVO ORI MARTIN)

· Alessandra Barocci (RESPONSABILE SOSTENIBILITÀ ARVEDI)

· Claudio Testi (AMMINISTRATORE UNICO SOCFEDER)

· Stefano Scolari (AMMINISTRATORE DELEGATO ABS)

· Barbara Gervasoni (SUSTAINABILITY MANAGER GRUPPO MARCEGAGLIA)

Conclusioni a cura di Ermete Realacci (PRESIDENTE FONDAZIONE SYMBOLA)