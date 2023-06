Essere sostenibili per essere competitivi

«Credo che l’acciaio di Arvedi verrà presto acquistato da grandi aziende di produzione automobilistica, penso alle aziende tedesche, perché poter dire che la propria autovettura è fatta con acciaio che ha neutralizzato la produzione di CO 2 diventa un fattore competitivo». Sta anche qui, secondo il presidente di Fondazione Symbola, Ermete Realacci, il significato degli sforzi delle aziende di essere sostenibili: essere competitive sul mercato.

Nel suo intervento di chiusura del convegno online di siderweb “Acciaio sostenibile”, che si è tenuto questo pomeriggio, Relacci ha spiegato che «ormai, le persone tendono a sovrapporre il tema della sostenibilità a quello della qualità. Certo ci vuole tanta trasparenza e va evitato il greenwashing. Ma con l’affermarsi di una maggiore consapevolezza dei cittadini sarà conveniente per le imprese, anche le piccole, essere sostenibili». Inoltre, «sempre più il sistema finanziario guarderà alla rendicontazione di sostenibilità prima di concedere prestiti o risorse alle imprese – ha detto Relacci -. Quindi, le imprese che non fanno quel tipo di rendicontazione corrono dei rischi anche su questo fronte. Le aziende che si impegnano per la sostenibilità sono più affidabili, hanno un’aspettativa migliore sul mercato: innovano di più, producono di più, generano più posti di lavoro. Come fondazione Symbola e Unioncamere analizziamo da tempo questa tendenza». Basti pensare che «in molti casi, sono pratiche che sono entrate in profondità nelle dinamiche aziendali: quando il costo dell’energia esplode, non è un problema ideologico usare fonti rinnovabili, consumare meno ed essere efficienti, è una questione pratica nella vita di un’azienda».

La filiera dell’acciaio lo sa bene, ha spiegato il presidente di Fondazione Symbola. «Siamo un Paese povero di materie prime che, per questo motivo, ha dovuto costruire nel corso dei secoli delle filiere efficienti. Questo fa sì che l’Italia, senza che ci siano state iniziative politiche o standard, è di gran lunga la superpotenza europea nel ciclo del recupero dei materiali. Da questo punto di vista la metallurgia e la siderurgia italiane sono molto avanti, e questi industriali non possono certo essere considerati “figli dei fiori”. Questo nostro posizionamento ci consente oggi di essere anche più forti e più competitivi», in un contesto europeo in cui la cultura della sostenibilità sta diventando sempre più forte. «A lungo il tema della sostenibilità è stato considerato appannaggio del marketing e della comunicazione aziendale. Oggi, invece, in molte grandi aziende è in carica al management. Si è consolidato il fatto che essa non è “l’angolo della bontà”, ma è una maniera specifica di affrontare i competitor sul mercato».

Anche di questo si parla in questi giorni a Mantova, alla XXI edizione del Seminario estivo di Symbola, che si tiene fino al 24 giugno.