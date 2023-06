Acciaio: il focus è su ambiente, risorse umane, comunità e territori

Le imprese siderurgiche hanno un interesse preponderante per l’ambiente, inteso come sviluppo di iniziative di risparmio energetico, gestione dei materiali, economia circolare (emissioni, rifiuti...). A seguire, per interesse ci sono le risorse umane, con particolare riferimento alle iniziative di miglioramento dei processi di gestione del personale. Al terzo posto c’è l’attenzione sulla comunità e sui territori. Seguono i rischi aziendali e la filiera produttiva.

È quanto è emerso nel sondaggio che siderweb, nelle scorse settimane, ho sottoposto a un campione di aziende della filiera siderurgica; le risposte sono state 40, pressoché tutte dal comparto della produzione. E i risultati sono stati presentati oggi, nel convegno online dal titolo “Acciaio sostenibile – Analisi, esperienze e report della filiera siderurgica”, sponsorizzato da Ricrea. Nel corso del quale sono stati anche illustrati gli esiti dell’analisi della reportistica sulla sostenibilità prodotta dalle aziende della filiera siderurgica nazionale nel corso dell’ultimo biennio, condotta grazie alla collaborazione con Claudio Teodori, Cristian Carini e Laura Rocca, docenti dell’Università degli Studi di Brescia.

L’analisi dei report del biennio 2020-2021

Sono state prese in considerazione le società di tutti i comparti della filiera corta della siderurgia (produttori, distributori, centri servizio e commercio di rottame e ferroleghe) con fatturato superiore ai 40 milioni di euro o che hanno comunicato la redazione del report di sostenibilità. In tutto, i report analizzati sono 28; le imprese appartengono tutte al comparto della produzione di acciaio.

La disponibilità e il contenuto dei bilanci, si legge nel report, «descrive un trend di crescita che negli ultimi anni ha caratterizzato la predisposizione dei bilanci di sostenibilità», che rappresentano «l’output di un processo che parte all’interno del sistema azienda e che impone una riflessione sul business model e sulle modalità di svolgimento delle attività produttive». Nonostante questo, i report individuati «sono ancora relativamente pochi rispetto alla numerosità delle imprese operanti nel settore siderurgico» ha spiegato Cristian Carini, docente dell'Università degli Studi di Brescia. Tuttavia, come spesso accade per le innovazioni, sono i player più grandi o con le complessità aziendali maggiori a muoversi per primi. Inoltre, sulle imprese si registrano pressioni sempre maggiori verso la redazione del report (si pensi al processo di revisione della normativa, in particolare la Corporate Sustainability Reporting Directive, o al sistema finanziario che sta progressivamente puntando sulla riflessione riguardo l’impatto ambientale e sociale dell’attività imprenditoriale).

La dimensione ambientale rappresenta l’elemento principale su cui le imprese siderurgiche si concentrano. L’attenzione è, in particolare, sul climate change (tutte le emissioni, dirette e indirette, del processo produttivo, secondo quanto previsto dagli scope 1 e scope 2 del protocollo GHG). Segue l’utilizzo delle risorse in una prospettiva di economia circolare, con un numero rilevante di imprese che descrive in modo dettagliato le attività di salvaguardia e di ottimizzazione attuate lungo il ciclo produttivo e che evidenziano la centralità del rottame. Infine, un’ulteriore area di interesse è sulla gestione delle risorse idriche.

Dalla lettura e dall’analisi dei report di sostenibilità traspare poi, nella totalità dei documenti, l’attenzione riposta ai lavoratori, considerati una chiave fondamentale per la continuità aziendale nel lungo periodo.

Il report contiene anche la mappatura degli indicatori d’impatto ambientale. La ricerca è stata condotta su una serie di KPI:

- Intensità energetica: le imprese che pubblicano tale dato sono risultate 9. La maggioranza si trova al di sotto di un valore pari a 4 (media generale: 3,69), ottenuto secondo il metodo che utilizza la formula energia consumata/tonnellate lavorate (Gj/t).

- Emissioni GHG Scope 1: difficilmente comparabile, poiché espressione di tCO 2 eq che variano molto all’interno del campione, spaziando da 10 milioni a 8mila tCO 2 eq.

- Intensità emissiva: le imprese analizzate comparabili sono risultate 12. La media complessiva è risultata circa 0,70 tCO 2 eq/t processate, con quattro società con valori ben al di sopra dello 0,50.

- Percentuale di rifiuti prodotti destinati al recupero: le imprese analizzate comparabili sono risultate 19. La percentuale media di recupero si attesta attorno al 70%. Ad eccezione di alcune imprese, molte si collocano attorno al 90%, espressione di un impegno costante verso l’economia circolare.

Il sondaggio

Come accennato, il 93% dei rispondenti al sondaggio ha dichiarato di avere un interesse alto o molto alto per l’ambiente; l’83% per le risorse umane. I risultati sono stati illustrati da Laura Rocca, docente dell'Università degli Studi di Brescia.

Così, il focus principale dell’agire sostenibile si declina nell’ambiente e, più precisamente, nella riduzione di emissioni nell’aria, nell’efficientamento energetico e nell’economia circolare. Questo si conferma nella diffusa presenza di certificazioni ambientali, anche quale elemento di rendicontazione.

Dal punto di vista sociale, l’attenzione è rivolta al proprio interno, alle risorse umane, che le imprese valorizzano con iniziative di welfare, con l’attenzione alla salute e sicurezza sul lavoro e con formazione sulle tematiche sostenibili. La pressoché totalità dei rispondenti ha adottato azioni di welfare a favore dei propri dipendenti. Le principali iniziative (che hanno, cioè, avuto un tasso di risposta superiore al 60%) sono: premi di produzione sulla base della performance aziendale (82%); gestione flessibile del lavoro (74%); programmi di smart working (63%); programmi di assistenza sanitaria per i dipendenti (61%).

Un ultimo aspetto da sottolineare è quello legato al tema del finanziamento di questi investimenti sostenibili: il 59% dei rispondenti non ha partecipato a bandi/iniziative/call per lo sviluppo di questi progetti (di cui il 33% dichiara di non avere nemmeno intenzione di partecipare in futuro), mentre il 41% è riuscito anche a ottenere un contributo.

Infine, «si può notare come le imprese partecipanti - ha sottolineato Rocca - rappresentino un’avanguardia in tema di iniziative di sostenibilità: il 52,5% ha avviato progetti di sostenibilità da più di 3 anni, con un 42,5% che dichiara un impegno addirittura da oltre 5 anni».

Clicca qui per scaricare il report completo.