Valfer, grande successo per il primo Welding Day

Grande successo per il Welding Day ospitato venerdì 16 giugno da Valfer. Sin dalle prime giornate l’appuntamento ha raggiuto il “sold out” sia per i posti disponibili in presenza sia per quelli in collegamento digitale, a testimonianza di come il binomio ingegneria e saldatura sia risultato di grande interesse.

«Siamo molto soddisfatti – ha commentato il presidente di Valfer Giuseppe Fortuna –, non ci aspettavamo un successo simile, con i partecipanti in presenza che sono arrivati davvero da tutta Italia. Parleremo con Fondazione Promozione Acciaio che ha organizzato l’evento con noi, ma sicuramente visto l’interesse pare un argomento da riproporre».

Particolarmente apprezzata la modalità di alternanza tra teoria e pratica che ha permesso di vedere immediatamente in applicazione le competenze appena maturate.

Inoltre, si è rilevata di particolare interesse la presentazione del nuovo brand di acciaio decarbonizzato Chalibria di AFV Beltrame Group, le cui peculiarità e gli obiettivi sono stati illustrati dal direttore commerciale del produttore veneto Enrico Fornelli.

Sulla data per la replica non ci sono ancora indicazioni. Verosimilmente si potranno avere maggiori informazioni dopo la pausa estiva.