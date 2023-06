Agenda: settimana di assemblee

Translated by Deepl

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Lunedì 19 giugno

Oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy, dalle 13:00, sono in programma i tavoli con i sindacati convocati dal ministro Adolfo Urso su automotive, elettrodomestici e siderurgia, in particolare sull’ex Ilva.

Martedì 20 giugno

Dalle 11:00 a Roma, al Grand Hotel Plaza, si tiene l’assemblea pubblica di Anfia, dal titolo “Il futuro razionale della mobilità”.

Si apre il seminario di tre giorni “Refractories – Key technology and its applications”, organizzato da Ecref (European centre for refractories) e Pre (Federation europeene des fabricants de produits refeactaires). Si terrà a Höhr-Grenzhausen, Germania.

La Bce pubblica il rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema.

EY, dalle 14:30, tiene il webinar “EY Italy outlook 2023. Con che occhi guarderemo al futuro dell’Italia?”.

Mercoledì 21 giugno

L’Ance tiene la propria assemblea pubblica dalle 10:30, all’Auditorium Parco della musica di Roma. Il titolo sarà “Il buon lavoro”.

“Relazione tra documenti: piano di manutenzione e manuale di manutenzione di opere in acciaio” è il titolo del webinar breve ad alta specializzazione proposto da Unicmi, a partire dalle 10:00.

È poi in programma la 170esima assemblea generale degli azionisti di Kobelco. La canadese Algoma Steel pubblica i risultati dell’anno finanziario 2022/2023.

L’Acea pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa a maggio. L’Istat diffonde i numeri della produzione nelle costruzioni di aprile.

Giovedì 22 giugno

Sace presenta il Rapporto export 2023. Lo farà dalle 16:30 a Palazzo Mezzanotte, Milano. Il titolo dell’evento sarà “Il futuro è adesso. Mercati di opportunità e strategie di crescita per le imprese, tra innovazione e sostenibilità”.

Venerdì 23 giugno

Assofond si riunisce in assemblea generale a Soave (Vr) dalle 14:00. Il titolo del convegno pubblico sarà “Più sostenibili, più competitive. La sfida continua delle fonderie”. Vi prenderà parte anche Marco Frey, direttore del Centro su Sostenibilità e Clima della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Alle 12:00 è in programma un pranzo di networking aperto ai registrati all’evento.

Domenica 25 giugno

Feralpi Group apre le porte, nell’anno di Bergamo Brescia capitale italiana della cultura 2023. Domenica è in programma l’open day di Acciaierie di Calvisano. La partecipazione è gratuita ma la registrazione è obbligatoria.

