siderweb guarda al futuro

FLERO (BS) – Animare una community vuol dire non solo imparare a parlare dei suoi membri, ma anche condividere con loro cambiamenti, obiettivi e visioni.

Per questo come siderweb abbiamo deciso di dedicare un’intervista a Paolo e Francesca Morandi, rispettivamente Ceo e Content Manager della nostra realtà.

Un’intervista che arriva all’indomani di Made in Steel, in cui i due fratelli hanno raccolto il testimone passato dal fondatore di siderweb Emanuele Morandi. Un passaggio generazionale che arriva all’interno di un percorso professionale e di vita, e che si basa su obiettivi concreti e chiari per dare un futuro a siderweb e alla sua community.