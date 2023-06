Eusider: grande festa per l'inaugurazione del polo di Ostiglia

Translated by Deepl

OSTIGLIA (Mn) – L’inaugurazione del nuovo sito mantovano di Eusider è stata per l’occasione per l’azienda lecchese di ripercorrere gli anni che l’hanno vista crescere, come ricordato dal Ceo dell’azienda Eufrasio Anghileri prima e dalla figlia Maria poi, in un sentito discorso pronunciato di fronte non solo ad amici, clienti e fornitori, ma anche a una nutrita compagine dei dipendenti che hanno accompagnato questa crescita che dai 200 milioni di euro del 2009 ha permesso all’azienda di raggiungere gli attuali 1,2 miliardi di fatturato. Tanti traguardi raggiunti con determinazione e sacrifici, che ora rappresentano la base di valori per una nuova fase di espansione di cui l’investimento da 35 milioni di euro di Ostiglia (Mn) rappresenta solo il primo passo.