Agenda: fiere e convegni

Translated by Deepl

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Lunedì 12 giungo

Si apre oggi alla fiera di Düsseldorf la settimana dedicata a “The bright world of metals”. Dal 12 al 16 giugno si tengono Gifa, Metec, Thermoprocess e Newcast. In parallelo, è in calendario anche il sesto European steel technology and application days, organizzato dallo Stahlinstitut VDEh. Sono attesi oltre 2.100 espositori da 56 Paesi.

Mercoledì 14 giugno

L’Eurostat pubblica i dati sulla produzione industriale di aprile.

Dalle 10:00 alle 13:00 si tiene il webinar di Unicmi dal titolo “Il processo di montaggio di opere in acciaio: responsabilità del direttore lavori e del costruttore di opere in acciaio”.

Giovedì 15 giugno

È previsto un vertice tra ministri a Roma, cui il premier Giorgia Meloni potrebbe partecipare, sulla questione Acciaierie d’Italia e la prevista salita di Invitalia al 60%, che assumerebbe così il controllo del Gruppo siderurgico. Lunedì 19 giugno, poi, il ministro per le imprese e il made in Italy Adolfo Urso ha convocato i sindacati per una riunione sul futuro dell’ex Ilva.

Venerdì 16 giugno

Ferroberica (gruppo Alfa Acciai) ha organizzato una conferenza stampa online per illustrare i primi cinquant’anni, i più recenti sviluppi e le prospettive dell’azienda.

Si terrà, invece, mercoledì 21 giugno il webinar di siderweb “Acciaio sostenibile. Analisi, esperienze e report della filiera siderurgica”, dalle 15:00 alle 17:30. L’appuntamento online è dedicato all’analisi dello stato dell’arte e dei possibili sviluppi futuri della reportistica green. La partecipazione è gratuita.

