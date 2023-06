Presider: inaugurato il quarto stabilimento

Translated by Deepl

NAVE (Bs) – Dopo oltre 2 anni di lavori e più di 7 milioni di euro di investimenti, il Gruppo Feralpi ha inaugurato il quarto stabilimento di Presider, la società specializzata nella fornitura e nella posa in opera di tondo presagomato e reti elettrosaldate. L’impianto di Nave, in provincia di Brescia, si unisce così alle sedi di Borgaro Torinese (To), Pomezia (Roma) e Saint-Soupplets (Parigi, Presider Armatures), per una capacità produttiva complessiva di 240mila tonnellate l’anno.

Il sito produttivo di Nave, che il Gruppo Feralpi aveva acquisito dalla ex Stefana, ha visto cominciare a fine 2020 la riconversione dalla produzione di laminati mercantili a quella della lavorazione a freddo degli acciai per l’edilizia. Si estende su una superficie di circa 26mila metri quadrati (di cui 14mila coperti). La produzione ammonta a 35mila tonnellate l’anno e l’obiettivo, fanno sapere dal Gruppo Feralpi, è quella di raddoppiarla «nell’arco dei prossimi anni».

È stato installato anche un parco fotovoltaico da 1.200 MWh. Una capacità «superiore alle necessità stesse dello stabilimento – ha spiegato il Gruppo -. L’energia residua verrà ceduta a Feralpi, che include un utilizzo crescente di energie verdi autoprodotte all’interno della propria strategia di decarbonizzazione».

