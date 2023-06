Ferroleghe, la ripresa è attesa nel quarto trimestre

Translated by Deepl

Il primo trimestre del 2023 per le ferroleghe è stato ben più complesso di quello di ghisa e rottame, al punto che il direttore commerciale di Metalleghe Gianmichele Foglia, ospite oggi di MERCATO & DINTORNI, ha scherzosamente ipotizzato di voler integrare il proprio business con questi due prodotti.

«Il mercato delle ferroleghe, senza particolari distinzioni tra le varie qualità, è entrato nel 2023 dopo una parte finale dell’anno precedente già piuttosto sfidante. Da luglio 2022 infatti i prezzi hanno iniziato a scendere, una discesa che ha caratterizzato anche il primo e il secondo trimestre del nuovo anno – ha spiegato Foglia –. Nelle ultime settimane però la discesa ha mostrato segni di rallentamento. Questo ci fa pensare che nel terzo trimestre dell’anno dovremmo assistere a una stabilizzazione per poi trovare maggiori soddisfazioni nel trimestre finale dell’anno; con un trend positivo che dovrebbe protrarsi anche nel 2024».

A proposito di CBAM, Foglia vede risvolti positivi dovuti alla difesa delle produzioni locali che dovrebbe portare a un incremento dei consumi di materie prime sul mercato interno.

Sul fronte ambientale, però, Metalleghe ha già avviato diversi progetti «a quattro o sei mani» con i clienti ed enti certificatori per arrivare a raggiungere certificazioni verdi per nuovi prodotti, che potrebbero aiutare anche le acciaierie a migliorare la propria impronta carbonica sia come Scope 1 che come Scope 2.

«Anche se questi studi sono completamente a nostro carico, l’atteggiamento è stato quello di anticipare e non subire le direttive, facendoci trovare pronti – ha rimarcato Foglia –. Questo ci permette di avere delle corsie preferenziali anche con i clienti. Ad esempio, in Bosnia abbiamo già completato tutte le certificazioni funzionali anche per il CBAM, che testimoniano come i nostri prodotti abbiano il minor impatto ambientale al mondo come silicio metallico. Anche se dobbiamo rinunciare a parte delle marginalità, questo approccio ci permette di avere un vantaggio quando il cliente deve scegliere il fornitore».