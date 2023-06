Agenda: materie prime e altri webinar

Translated by Deepl

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.



Martedì 6 giugno

Tornano domani i webinar di siderweb, dalle 11:00 su zoom. A MERCATO & DINTORNI interverrà Stefano Ferrari, Ufficio Studi siderweb, sui numeri e prospettive del settore dell’acciaio e delle materie prime. Ci saranno poi tre interviste faccia a faccia con operatori attivi nei mercati di rottame, ghisa e ferroleghe. Intervistati da Stefano Gennari (siderweb), interverranno Roberto Guardafigo (Cometfer), Cinzia Vezzosi (Assofermet ed Euric) e Gianmichele Foglia (Metalleghe). La partecipazione è gratuita, basta iscriversi nell’area eventi di siderweb.com oppure dall’app siderweb eventi.

Wista Italy ha organizzato l’incontro online con Vittoria Gozzi, consigliere di amministrazione del Gruppo Duferco. L’appuntamento è alle 14. Per informazioni e richiedere l’accesso online all’incontro: info@wistaitaly.it.

L’Eia pubblica l’outlook sull’energia. L’Istat diffonde le prospettive per l’economia italiana nel periodo 2023/2024.



Mercoledì 7 giugno

voestalpine presenta il report annuale 2022/23.

Coface organizza, dalle 11:00, il webinar "The year ahead: key economic challenges for the 2nd half 2023".

Confindustria presenta il rapporto “Esportare la dolce vita - Bello e ben fatto: il potenziale del made in Italy nel panorama internazionale”, alla 12esima edizione. L’evento si terrà dalle 10:30 a Parma, nell’Unione parmense degli industriali, e in diretta streaming su www.confindustria.it.



Giovedì 8 giugno

Euroconstruct organizza, ad Amsterdam, la propria 95esima conferenza, l’8 e 9 giugno. Sarà presentato il nuovo scenario previsionale al 2025 per il settore europeo delle costruzioni.

“Forti come l’acciaio. Dal tondino al digitale: le tecnologie per il futuro e la formazione” è l’evento organizzato dal quotidiano Bresciaoggi e ospitato dall’ITS Machina Lonati di Brescia. L’appuntamento è alle 10:30. Interverrà, tra gli altri, anche Antonio Gozzi in veste di presidente di Federacciai.



Venerdì 9 giugno

L’Istat pubblica i dati della produzione industriale ad aprile.

