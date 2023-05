Webinar: «Acciaio sostenibile - Analisi, esperienze e report della filiera»

«Acciaio Sostenibile» è il percorso che siderweb mette a disposizione della community dell'acciaio per ragionare insieme sullo stato dell'arte e sui possibili sviluppi futuri della reportistica green in siderurgia, per trovare strade condivise per un approdo che non solo verrà imposto dal regolatore, ma verrà richiesto come fattore competitivo dal mercato.

Mercoledì 21 giugno alle ore 15:00 su ZOOM si terrà «Acciaio sostenibile - Analisi, esperienze e report della filiera siderurgica», che intende essere un primo momento di racconto delle buone pratiche ambientali della filiera e, soprattutto, un'occasione di confronto e stimolo per le aziende.

Un sondaggio realizzato da siderweb con le aziende siderurgiche e l’analisi dei Report della filiera italiana dell’acciaio a cura di Cristian Carini, Claudio Teodori e Laura Rocca (Università degli Studi di Brescia), saranno il punto di partenza per affrontare il pianeta sostenibilità. A seguire, la testimonianza di alcune imprese della filiera da sempre in prima linea sul fronte della sostenibilità, che illustreranno le peculiarità con le quali si confrontano sui temi ESG (Environmental, Social e Governance). In chiusura, l’intervento di Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola.

Programma interventi