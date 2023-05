Ingegneria e saldatura insieme nel Welding Day

Translated by Deepl

“Welding Day – L’ingegneria incontra la saldatura”: è questo il titolo scelto per l’evento ospitato da Valfer il prossimo 16 giugno. Organizzato da Fondazione Promozione Acciaio, l’evento vuole unire il «seminario formativo» con la «dimostrazione tecnico- pratica delle lavorazioni di saldatura».

L’evento, che dà diritto a 3CFP per ingegneri, prevede 50 posti disponibili in presenza e 150 posti fruibili da remoto. L‘iscrizione è obbligatoria e può essere fatta seguendo questo link. Il termine per gli accrediti è fissato per il prossimo 11 giugno.

Il programma prevede nella mattinata un’introduzione all’acciaio decarbonizzato di Beltrame Chalibria, a cui seguiranno spiegazioni relative a progettazione e controlli delle opere di carpenteria soggette a saldatura. Nel pomeriggio si passerà alle dimostrazioni pratiche direttamente in stabilimento.

Per maggiori informazioni basta consultare il sito web www.promozioneacciaio.it.