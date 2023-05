Casa Marcegaglia è aperta: fino al 15 luglio

Dopo il grande successo dell’apertura straordinaria di Casa Marcegaglia riservata ai cittadini di Gazoldo degli Ippoliti e di Mantova, con oltre 200 visitatori in sole due ore, il Gruppo Marcegaglia ha deciso di aprire le sale del proprio museo due giorni a settimana, il venerdì e il sabato, a ingresso libero. Fino al 15 luglio compreso (ad eccezione delle giornate del 2 e 3 giugno, quando il museo resterà chiuso).

In questa breve intervista la curatrice di Casa Marcegaglia Elisabetta Pozzetti anticipa alcune delle peculiarità dell'esperienza proposta nel corso della visita.

Gli orari di apertura sono i seguenti: il venerdì per tutta la giornata, dalle ore 9 alle ore 18; il sabato, solo la mattina, dalle ore 9 alle ore 12.30. Le sale saranno visitabili in autonomia grazie ai contenuti disponibili sulla App Marcegaglia, scaricabile da App Store o da Play Store inquadrando il QR Code che si trova all’interno del museo, nel colophon posizionato nella parete accanto al Buddha of Steel Life, nell’atrio di ingresso.

Per i gruppi organizzati che volessero visitare Casa Marcegaglia serve, invece, la prenotazione: occorre inviare la richiesta a casamarcegaglia@marcegaglia.com con l’indicazione del numero di persone e le possibili date di visita.

Nel dettaglio, il calendario delle aperture: