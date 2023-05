Nucor chiude uno stabilimento in Texas

Translated by Deepl

Il produttore statunitense Nucor ha annunciato ieri la chiusura dello stabilimento Nucor Steel Longview in Texas, a fronte di una riorganizzazione della divisione lamiere del gruppo. Acquistata da Nucor nel 2016 per circa 29 milioni di dollari, Nucor Steel Longview ha una capacità produttiva di 100mila tonnellate di lamiere da treno all'anno. I relativi asset saranno valutati e in parte trasferiti nelle altre acciaierie di Nucor, incluso il nuovo stabilimento all'avanguardia di Brandenburg, nel Kentucky. A tutti i dipendenti di Nucor Steel Longview verranno offerte opportunità di lavoro presso altre divisioni del gruppo.

«Vorrei ringraziare i nostri compagni di lavoro di Nucor Steel Longview per le loro eccezionali performance e i risultati ottenuti negli ultimi anni. Spero che tutti i nostri collaboratori scelgano di rimanere nella famiglia Nucor e di accettare posizioni in altre divisioni Nucor», ha dichiarato Al Behr, vicepresidente esecutivo per le lamiere e i prodotti strutturali.

Nucor ha previsto la cessazione della produzione nel corso del terzo trimestre di quest'anno. «Con l'acciaieria per lamiere di Hertford County, nella Carolina del Nord, l'acciaieria per lamiere tagliate a misura di Tuscaloosa, in Alabama, e la recente aggiunta dell'acciaieria di Brandenburg, il gruppo Nucor è in condizioni ottimali per servire il mercato con prodotti affidabili, di alta qualità e sostenibili» si legge nel comunicato stampa diffuso dalla società.