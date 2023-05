Made in Steel, una storia d’acciaio: la quinta e ultima puntata

«Made in Steel, una storia d'acciaio» è il podcast di siderweb che ripercorre la storia di Made in Steel. Cinque puntate per rivivere la magia delle prime edizioni, il consolidamento e l'internazionalizzazione con l'arrivo a Milano, fino all’ultima andata in scena dal 9 all’11 maggio a fieramilano Rho.

Ci siamo appena lasciati alle spalle Made in Steel 2023. L’edizione della doppia cifra, quella che ha ritoccato tutti i record. Quella delle 317 aziende ospitate e del sold-out raggiunto con mesi d’anticipo. Quella delle 18.467 presenze, alle quali aggiungere i visitatori ed espositori provenienti da Lamiera, e degli 81 Paesi rappresentati. Ma anche l’edizione nella quale i contenuti sono stati ancor più protagonisti all'interno della siderweb Conference Room e della siderweb Arena, con gli oltre 50 relatori che hanno animato i due palchi. Perché la Conference & Exhibition internazionale dedicata all’acciaio trova forza nei numeri, ma da sempre si fonda sui contenuti, sulle parole.

Nella quinta e ultima puntata del podcast abbiamo cercato di fare una sintesi del percorso di Made in Steel 2023, a partire dalle sei parole chiave di questa edizione: geoindustria, innovazione, sostenibilità, diversity, talenti e GENERATION, titolo della manifestazione. Sei parole al centro del futuro della siderurgia italiana ed europea.

Arrivederci a Made in Steel 2025!