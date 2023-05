RHO (Mi) – Mercato in stasi ma Bronifer continua a crescere. Tra gli stand di Made in Steel, il patron dell’azienda emiliana Sauro Accorsi ha annunciato l’ampliamento della sede di Parma, grazie all’espansione del business dedicato agli acciai inossidabili.

«Il 2022 è stata una buona annata che in parte ha giovato dell’effetto positivo di un ottimo 2021 – ha spiegato Accorsi –. Maggiori preoccupazioni ci sono su questo avvio di 2023. Ciò che nei primi mesi sembrava solo una sorta di calma e mancanza di euforia, tra marzo ed aprile è diventato qualcosa di più ed ha preso la forma di un vero e proprio rallentamento. La cosa che preoccupa di più è che al momento non si vedono elementi o indicatori che possano far pensare ad un cambio di trend. Nemmeno il PNRR, che ci aveva fatto sperare in un andamento migliore, sta fornendo ad oggi gli effetti sperati».

Entrnado nel dettaglio, maggio 2023, almeno nei primi dieci giorni, ha visto la richiesta in un profondo rosso, e «non sembra solo una questione di prezzi; manca proprio la domanda, un fattore che ti lascia privo di strumenti per cercare di agevolare l’inversione di tendenza. Il problema è che più questa situazione si trascinerà nel tempo, maggiormente i clienti diventeranno freddi nella propensione all’acquisto. In fiera ho raccolto notizie su un cospicuo calo delle quotazioni del rottame anche in Germania, un ulteriore indicatore di questa fase complicata per i produttori di acciai per l’edilizia».

Se il mercato degli acciai lunghi pare avaro di soddisfazioni per gli operatori nel 2023, così non è lo sviluppo dell’azienda che da un quadriennio si dedica anche all’inossidabile.

«Nonostante anche in questo campo la situazione non sia diversa dal carbonio – ha aggiunto Accorsi –, qualche soddisfazione la stiamo ottenendo dalla nostra divisione inossidabile, un progetto che abbiamo avviato quattro anni fa. Al momento ci troviamo ancora in una fase di espansione di questo business. Proprio la crescita di questa divisione ci ha convinto a decidere di trovare una nuova sede a Parma. I 6mila metri di quella attuale non ci permettevano più di poter portare avanti in maniera agevole le due divisioni. Pertanto, abbiamo decido di spostarci in un sito nuovo da 14mila metri quadrati su una vasta area che ha anche la possibilità di ulteriori ampliamenti. Questo credo ci permetterà di avere tutte le condizioni necessarie per fare cose importanti».

Bronifer per il 2022, 2023 e 2024 ha avviato investimenti importati che supereranno i 10 milioni di euro. «Questo per completare e concretizzare la nostra idea dell’assetto aziendale sul mercato del nord. Sul fronte estero, siamo in fase di studio dell’operazione per evitare di avventurarci in un’esperienza che non siamo ancora pronti ad affrontare. È comunque un orizzonte a cui stiamo guardando con particolare attenzione».

Made in Steel per l’imprenditore è stata un’occasione per provare ad immaginare un domani grazie al confronto con gli altri operatori, in particolare anche con gli orizzonti dell’acciaio green, «un tema su cui ritengo come molti colleghi che abbiamo bisogno di maggiori informazioni».