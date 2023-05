Refrattari, primo semestre di sofferenza

Translated by Deepl

RHO (Mi) - Tra i materiali forniti alle acciaierie presenti a Made in Steel c’erano anche i refrattari della bresciana Dolomite Franchi: un prodotto dal consumo internazionale, capace di avere la funzione di termometro dello stato di funzionamento delle acciaierie. Temi di cui abbiamo discusso con il direttore dell’azienda, Alessandro Romano.

Dottor Romano, nel 2022 abbiamo visto come i costi energetici abbiano influenzato in maniera significativa l’andamento della produzione e del mercato in siderurgia, riflettendosi quindi anche sui materiali di consumo come i refrattari. Nel primo quadrimestre 2023, la dinamica è stata la medesima o ci sono state differenze?

Nel corso del primo quadrimestre 2023 abbiamo registrato una flessione della domanda pari al 10% rispetto al 2022. Prevediamo che la situazione sia destinata a perdurare anche nei prossimi due mesi, visto il permanere di una fase di debolezza della domanda con una ulteriore contrazione dei volumi, che si attesteranno a un -15% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Cosa vi aspettate invece per la seconda parte dell’anno? Ci sono segnali di ripresa o la situazione resterà stabile?

Al momento, per il secondo semestre 2023 ci attendiamo una sostanziale parità rispetto al secondo semestre del 2022, che ci permetterà di raggiungere un livello di volumi complessivi almeno dell’8% inferiori allo scorso anno.

Made in Steel è alla sua decima edizione e siamo ormai alla terza giornata: qual è il vostro bilancio della fiera, ha confermato le vostre aspettative?

Possiamo certamente dirci soddisfatti dell’affluenza che abbiamo registrato in questa edizione di Made in Steel. Abbiamo avuto la possibilità di incontrare molti clienti e persone interessate ai nostri prodotti; elementi che hanno confermato l’evento come un’importante vetrina per il settore.

Se un’azienda come la vostra supera il secolo di vita, diventa testimone di lungimiranza e capacità di adattamento. Quali sono le aspettative per il futuro? State puntando su nuovi investimenti? Come state approcciando il tema della sostenibilità e i nuovi obiettivi stabiliti dall’Ue?