For Steel: nuovo equilibrio nel 2023

Translated by Deepl

Forte della vincita ai Made in Steel Awards, la bresciana For Steel, specializzata nelle forniture di ferroleghe alle acciaierie, cerca di riprendere slancio dopo un 2022 abbastanza complicato. Lo ha spiegato a siderweb l’ad dell’azienda Leonardo Manzaro.

«Il 2022 come gruppo è andato molto bene, mentre invece se guardiamo alla sola For Steel, l’andamento delle quotazioni si è fatto sentire sul bilancio finale. Mi spiego meglio, ci siamo trovati con uno stop degli arrivi attorno a giugno 2022, con quotazioni alte. Il nuovo materiale ha ripreso a fluire attorno a settembre, ma nel frattempo domanda e prezzi erano in deciso ribasso. Quindi ci siamo trovati con disponibilità di materiale comprato a costi molto alti in una fase di debolezza del mercato. Un fenomeno che purtroppo ha condizionato il bilancio».

Dopo un 2022 sfidante, il nuovo anno sembra invece aver ritrovato un punto di equilibrio. «Anche l’avvio del 2023 ha scontato un po’ di questo effetto “magazzini cari” – rimarca Manzaro -. Devo però dire che la situazione ora si sta riequilibrando, a marzo abbiamo ritrovato il punto di equilibrio e da aprile i conti sono tornati in positivo. Le previsioni sui prossimi mesi tendono alla stabilità fino alla fine dell’estate, mentre l’ultima parte dell’anno si presenta ancora come una grossa incognita. Al momento quindi stiamo mantenendo un atteggiamento abbastanza prudente con scorte di materiale più basse, con l’obiettivo di restare il più possibile in linea con il consumo».