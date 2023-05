PANorami: il tour europeo di Zelenskyy

Volodymyr Zelenskyy negli scorsi giorni ha incontrato con successo i Premier di Germania, Italia, Gran Bretagna e Francia, ottenendo nuovo sostegno politico e forniture militari in vista di una potenziale controffensiva ucraina.

Consistenti aiuti bilaterali che si affiancano all’annuncio da parte dei leader del G7 di un inasprimento delle sanzioni economiche verso la Russia. Misure, al centro del vertice in programma in settimana in Giappone, per colpire i settori russi dell’energia e dell’export. Sanzioni mirante soprattutto alle triangolazioni delle esportazioni attraverso Paesi terzi, con l’obiettivo di franare i traffici internazionali a sostegno delle forze armate del Cremlino.

Sullo sfondo uno scenario internazionale nel quale iniziano ad affiorare anche tentativi di dialogo, promossi da alcuni soggetti come ad esempio il Vaticano, e inviti da parte occidentale ad un coinvolgimento diplomatico dell’India.

Tutto questo al centro della nuova puntata di PANorami.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.