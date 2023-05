ArcelorMittal apripista in decarbonizzazione

RHO (Mi) – Essere leader di mercato vuol dire spesso anche fare da front runner, vale a dire fare da apripista agli altri data l’importanza del proprio ruolo. Un compito a cui ArcelorMittal non vuole sottrarsi come ribadito a Made in Steel da Salvatore Firenze, presidente di ArcelorMittal Commercial Italy.

Dottor Firenze, l’acciaio europeo viene da un 2022 complicato, come si è invece presentato il 2023 per i prodotti che trattate?

L’economia Ue è entrata nel 2023 in condizioni migliori di quanto previsto nell’autunno dello scorso anno e la recessione tecnica che era stata annunciata sembrerebbe essere stata parzialmente scongiurata. Rimangono tuttavia forti elementi negativi: i consumatori e le imprese continuano a dover far fronte a costi elevati e l’inflazione d fiondo continua ad erodere il potere d’acquisto. Con il persistere delle pressioni inflazionistiche, la stretta monetaria potrebbe continuare, gravando sull’attività delle imprese e frenando sugli investimenti. Sebbene l’incertezza che circonda le previsioni rimanga elevata, i rischi per la crescita sembrano sostanzialmente bilanciati. La domanda interna potrebbe risultare più elevata del previsto qualora i consumi si dimostrassero più resilienti. Pertanto, i primi mesi del 2023 non replicano la portata di crescita registrata nel primo trimestre del 2022, ma si sono presentati di quanto previsto in autunno e gli sviluppi favorevoli ci hanno offerto miglioramento delle prospettive di crescita.

Cosa vi aspettate per i prossimi mesi?

L’ipertrofica diffusione delle informazioni ci porta a registrare forti tensioni tra le attese apocalittiche del mercato e le speranze escatologiche dei produttori. La domanda rimane ancora su livelli insoddisfacenti ma ovunque si guardi nel panorama delle costruzioni, l’acciaio è presente. Siamo, quindi, certi che gli investimenti attesi non tarderanno a concretizzarsi

A quasi due anni dal lancio dei prodotti XCarb™ abbiamo visto che negli ultimi mesi molti clienti stanno scegliendo il vostro acciaio green, come stanno andando in Italia questi prodotti?

Viviamo in tempi di bulimia dei mezzi e, oggi più di ieri, di anoressia dei fini. Essere leader di mercato comporta responsabilità ed a queste responsabilità non abbiamo voluto sottrarci. Abbiamo investito molto e continuammo a farlo per nutrire i nostri valori e sostenere il cambio di paradigma necessario. Viviamo in un’era geologica che possiamo chiamare Antropocene, in cui sono gli uomini ad influenzare gli eventi della terra. Ai più questo suonava come una condanna, ma come ArcelorMittal lo abbiamo inteso come una grandissima opportunità. Siamo consapevoli ci poter fare la nostra parte per incidere positivamente ed è per questo che abbiamo iniziato a cercare e cerchiamo alleati con cui condividere i nostri valori. XCarb™ esprime certamente le nostre ambizioni e insieme al concept Steligence garantisce un approccio gestaltico (richiamo alla psicologia della Gestalt, corrente psicologica incentrata sui temi della percezione e dell'esperienza ndr.) alla progettazione per una nuova generazione di strutture. Ridurre l’approccio al solo Paese Italia sarebbe estremamente riduttivo, non possiamo fare corsa da soli. Non andremmo lontani e falliremmo tutti. Siamo certi che ci sia consapevolezza nel fatto che le scelte contano e siamo convinti che in molti siano pronti a condividere i valori che XCarb™ vuole esprimere.

ArcelorMittal, lancerà altri prodotti sostenibili? Quali novità dobbiamo aspettarci?

Non passa giorno senza che si studino o si testino nuove soluzioni. Non abbiamo intenzione di sottrarci al progresso, ma al momento non ci sono menzioni particolari da fare.

Tornate a Made in Steel dopo un’edizione di assenza, che effetto vi fa?

Siamo entusiasti questi tre giorni sono una grande opportunità per chi come noi porta la responsabilità che accompagnano l’essere leader mondiale di settore. Made in Steel è la fiera di settore più importante del Sud Europa e la sua risonanza ci permette di veicolare opportunamente i valori fondanti del nostro gruppo.