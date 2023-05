Made in Steel 2023: la migliore edizione di sempre

È cresciuta ancora Made in Steel, la Conference & Exhibition internazionale dedicata alla filiera dell’acciaio. Dal 9 all’11 maggio, i padiglioni 22 e 24 di fieramilano Rho hanno ospitato 317 aziende, in crescita rispetto al precedente record, quello del 2019, e in netto aumento anche rispetto alla precedente edizione del 2021, segnata dalle assenze dovute alla pandemia di Covid-19 e alle limitazioni agli spostamenti all’epoca in vigore. Più del 25% delle aziende presenti proviene dall’estero (nel 2019 la quota si era fermata al 23%). 21 i Paesi rappresentati, Italia compresa.

Si sono registrate 18.467 presenze, in deciso aumento rispetto al 2019. Ad esse va aggiunto l’afflusso di visitatori ed espositori provenienti da Lamiera, cui è stato concesso ingresso libero a Made in Steel. La manifestazione internazionale dedicata all’industria delle macchine utensili per la deformazione e taglio della lamiera e delle tecnologie innovative legate al comparto, organizzata da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, si è tenuta in parziale concomitanza con Made in Steel.

«C’erano tutti i presupposti perché l’edizione di quest’anno di Made in Steel potesse essere un successo - ha dichiarato Paolo Morandi, amministratore delegato di siderweb e Made in Steel -, l’acciaio arriva da un biennio molto positivo e in questa fase, nonostante un certo rallentamento, è palpabile il desiderio degli operatori di cogliere le opportunità che ci si aspetta arrivino nella seconda parte dell’anno. E infatti così è stato. Già a gennaio avevamo registrato il sold out degli spazi espositivi e non abbiamo mai avuto così tante presenze. Made in Steel, l’evento organizzato da siderweb - La community dell’acciaio, è un momento di incontro, di confronto, di racconto per tutta la filiera siderurgica. Un’edizione, la decima, resa particolarmente speciale dalla “bellezza” respirata all’interno dei padiglioni. Un risultato che ci conforta e illumina i nostri progetti di crescita, insieme. Perché solo insieme si può affrontare il futuro».

Il 33% dei visitatori è arrivato dall’estero, da 81 Paesi (nel 2019 ci si era fermati al 26%, da 77 Paesi).

Sono stati 65 i buyer selezionati, per la maggior parte esteri, che hanno preso parte all’evento grazie alla rinnovata collaborazione con l’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.