Made in Steel Awards, ecco i vincitori

RHO (Mi) - Sono stati consegnati i Made in Steel Awards 2023, i riconoscimenti per gli espositori che dimostrano di saper veicolare il proprio messaggio con originalità e chiarezza, di presentare i propri prodotti e servizi in modo efficace e innovativo. Un momento che caratterizza la principale Conference & Exhibition dedicata alla filiera dell’acciaio sin dalla sua seconda edizione, quella del 2007, assegnati da una giuria tecnica.

Le categorie del premio sono due: Best Communication Stand, per chi sa comunicare il proprio messaggio nel modo più efficace; Most Friendly Stand, per l’allestimento più accogliente per il visitatore.

Inoltre, per la prima volta, è stata assegnata la Honorable Mention for Sustainability all’espositore che meglio ha saputo mettere al centro dell’allestimento i temi di sostenibilità ed economia circolare. Per assegnarla, la giuria ha tenuto conto sia delle scelte operate nella fase di allestimento (la selezione dei materiali, l’aver privilegiato materiali riciclati e riciclabili, il riutilizzo di materiali già utilizzati per altre manifestazioni), sia della costruzione della narrazione e dell'esperienza offerta ai visitatori.

La Honorable Mention for Sustainability è stata assegnata ad AFV Beltrame Group, con la seguente motivazione: «Per aver dato allo stand la struttura di un contemporaneo “hortus conclusus”, ambiente rilassante dove possono trovare il loro spazio le relazioni sociali, il business e l’attenzione verso l’ambiente. È inoltre lo stand di maggior impatto visivo tra quelli delle aziende che si sono candidate per la menzione d’onore per la sostenibilità, che hanno scelto gadget sostenibili e fornitori attenti all’impatto ambientale. Allestitori, inoltre, impegnati nella riforestazione, catering attenti al recupero delle rimanenze». Ha ritirato il premio Barbara Beltrame, vicepresidente Confindustria e head of communication and marketing AFV Beltrame Group.

Il Best Communication Stand è stato ricevuto da La Cisa per «aver creato uno spazio evocativo: un lungo tunnel che attraversa lo spazio espositivo. Sugli schermi che lo compongono, scorrono i numeri, i traguardi e gli obiettivi dell’azienda. Uno stand invitante, con una forte correlazione tra il core business di La Cisa e la composizione architettonica degli spazi». Ha ritirato il riconoscimento Paolo Provenzi, amministratore delegato di La Cisa.

Il Most Friendly Stand è andato a Forsteel per «aver dato allo stand dalla marcata apertura, in un’armoniosa coesione tra il colore e lo schermo. Il risultato è un invito all’ingresso rivolto al visitatore, che si sente accolto, a proprio agio. Ha ritirato il riconoscimento Leonardo Manzaro, amministratore delegato di Forsteel.