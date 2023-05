Şerif Tosyalı: «La sostenibilità è un tema centrale della nostra agenda»

Translated by Deepl

RHO (Mi) - È uno dei maggiori produttori turchi di billette, tubi ERW e acciai piani ed è stato tra i principali fornitori di acciaio per il progetto del gasdotto Trans-Anatolico (TANAP). Esporta 135 prodotti in tutto il mondo e da anni sta investendo fortemente per migliorare la propria efficienza energetica e ridurre le emissioni di carbonio. Parliamo di Tosçelik, gruppo nato nel 1997 e che fa parte di Tosyalı Holding. A Made in Steel 2023, Şerif Tosyalı, membro del consiglio di Tosyalı Holding, ha parlato a siderweb dell’andamento delle attività del gruppo, delle conseguenze del terribile terremoto che ha colpito il sud della Turchia e dei numerosi progetti in tema di sostenibilità.

Come valuta l’andamento delle attività di Tosçelik nell'ultimo anno e nei primi mesi del 2023?

Tosçelik ha raggiunto quasi tutti i suoi obiettivi nel 2022. Pur mantenendo la nostra posizione di leader nel mercato nazionale, siamo riusciti ad aumentare le nostre esportazioni del 6% rispetto all'anno precedente. Sebbene gli effetti del Covid non siano stati completamente superati e le misure di salvaguardia continuino a rappresentare un problema maggiore, Toscelik ha sviluppato il suo portafoglio clienti ed è riuscita a esportare in un maggior numero di Paesi in Africa e in Nord e Sud America. Tosçelik ha inoltre aumentato le vendite totali del 9% rispetto all'anno precedente. A differenza del 2022, i primi mesi del 2023 sono stati relativamente lenti a causa del terremoto, descritto come il più grande disastro nella storia della Turchia. Tosçelik, così come tutta la Turchia, ne è stata colpita, ma è riuscita a guarire dalle ferite di questa catastrofe.

Come si è mosso il mercato in Turchia e all'estero? Ha notato forti differenze di performance tra i diversi Paesi?

Se guardiamo alla prospettiva macro, dovremmo analizzare prima di tutto il mercato più grande, la Cina. Sebbene la domanda interna cinese si sia inaspettatamente indebolita, con l'aumento delle esportazioni cinesi si è osservato un eccesso di offerta in altri mercati. Ciò ha comportato un abbassamento dei prezzi nella maggior parte dell'Asia. Anche gli esportatori indiani hanno ridotto i prezzi in importanti destinazioni di esportazione, come il Medio Oriente. Nel complesso, il rallentamento dell'attività di acquisto e l'aumento delle scorte dei centri di servizio hanno portato a un calo generale dei prezzi che è andato oltre le aspettative. Una tendenza simile ha interessato anche la Turchia. La recessione della domanda mondiale ha portato a una riduzione degli scambi nel settore siderurgico.

L'Associazione turca dei produttori di acciaio (TCUD) ha dichiarato che l'industria siderurgica turca dovrebbe riacquistare competitività sui mercati di esportazione a partire da questo mese, grazie alla riduzione dei prezzi di gas ed elettricità. È d'accordo con questa previsione?

Sono convinto che la riduzione dei prezzi del gas naturale e dell'elettricità, l'aumento degli investimenti negli acciai piani in Turchia e gli sforzi verso una produzione di acciaio verde permetteranno all'industria siderurgica turca di sostenere la propria competitività.

Gli stabilimenti di Tosçelik si trovano nella stessa regione in cui si sono verificati i terribili terremoti dello scorso febbraio. Come hanno influito sulle vostre attività e sui vostri dipendenti? Siete riusciti a ripristinare una situazione di normalità in breve tempo?

Il terremoto del 6 febbraio ci ha profondamente scosso, come del resto ha scosso tutto il Paese. Come azienda con strutture nelle zone terremotate, abbiamo subito la perdita dei nostri dipendenti, delle loro famiglie e dei loro parenti. D'altra parte, poiché non ci sono stati problemi nei nostri impianti di produzione, abbiamo ripreso a operare in sicurezza in un periodo di tempo molto breve. Per quanto riguarda l'automazione, la tecnologia e la gestione dei processi, siamo passati alla normale produzione passo dopo passo, seguendo una pianificazione. Attualmente, la produzione nei nostri impianti procede senza problemi. Allo stesso tempo, abbiamo sostenuto la nostra popolazione nella regione, fornendo anche viveri e un riparo. Stiamo lavorando duramente per riportare le cose alla normalità, creando spazi abitativi appositamente progettati per soddisfare le esigenze di base di una casa, con materiali adatti al clima della regione.

La sostenibilità ambientale è un tema caldo in Europa e in particolare nell'industria siderurgica europea, che negli ultimi anni ha ridotto le proprie emissioni e ha dato un forte impulso agli investimenti per la decarbonizzazione. A questo proposito, cosa sta facendo il vostro gruppo?

Sotto l'egida di Tosyalı Holding e di tutte le società del gruppo, compresa Tosçelik, abbiamo fatto della sostenibilità un tema centrale della nostra agenda. Agiamo con attenzione alla sostenibilità in ogni aspetto della nostra organizzazione, dalla produzione alla gestione dei processi, dalle vendite e dal marketing alla catena di approvvigionamento, dall'uso delle risorse energetiche alla circolarità. Utilizziamo le tecnologie più avanzate, le applicazioni dell'Industria 4.0 e le risorse energetiche di nuova generazione per garantire la sostenibilità della nostra attività. Ci stiamo impegnando molto per ridurre le emissioni di carbonio nei nostri impianti. Tutti i nostri progetti di ricerca e sviluppo sono incentrati sulla sostenibilità e grazie a questi studi le nostre emissioni di carbonio sono state ridotte del 30%. L'impianto solare su tetto installato negli stabilimenti produttivi di Tosçelik Profil a Osmaniye è uno dei più grandi impianti solari su tetto al mondo. Grazie a questo impianto solare, Tosçelik Profil è il produttore di tubi ERW con la più bassa impronta di carbonio al mondo. Inoltre, l'investimento nell’impianto di Sarıseki a Iskenderun, che noi come Tosyalı non vediamo l’ora di inaugurare, è completamente orientato alla sostenibilità. Quando questo impianto sarà completato, sarà il centro dell'acciaio verde in Turchia, con un'impronta di carbonio inferiore del 70% rispetto agli altiforni e del 20% rispetto ai forni tradizionali. D'altra parte, quando sarà completata la quarta fase dell'investimento in corso nel nostro impianto in Algeria, saremo in grado di utilizzare il 100% di idrogeno nella produzione. Grazie a queste nuove tecnologie, Tosyalı Holding rappresenterà una delle migliori pratiche nella produzione di acciaio verde. Con il progetto GES avviato in tutti gli impianti Tosyalı, con una potenza installata di 215 MW, Tosyalı sarà in grado di produrre uno degli acciai più puliti al mondo, evitando 182 milioni di kg di emissioni di carbonio. A livello di holding, il nostro obiettivo è diventare uno dei pochi produttori di acciaio verde al mondo, creando un ecosistema in cui le risorse fossili non vengano utilizzate e le emissioni di CO 2 siano al livello più basso.

Più in generale, parlando di investimenti, quali sono stati gli ultimi sviluppi e quali sono i piani futuri di Tosyalı?

Continuiamo a lavorare in linea con l'obiettivo di un investimento di 5,5-6 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni nell'industria siderurgica e di raggiungere una capacità di 15 milioni di tonnellate. Stiamo contando i giorni per la messa in funzione del nostro investimento a Iskenderun, in Turchia, del valore di 2,5 miliardi di dollari. È diventato un impianto in cui utilizziamo le tecnologie più avanzate. Qui si produrrà acciaio a valore aggiunto, soprattutto acciai piani. Sarà una delle strutture esemplari della Turchia per quanto riguarda la produzione a valore aggiunto. Con i suoi due porti integrati e il collegamento ferroviario, sarà un'opportunità non solo per il nostro gruppo, ma anche per tutta la logistica di import-export della nostra regione. Come Tosyalı, continueremo a investire all'estero. Come ho già detto, in Algeria continuiamo a investire in un nuovo impianto DRI con la più alta tecnologia e in un impianto di acciai piani con una capacità produttiva di 4 milioni di tonnellate all'anno, nell'ambito della nostra quarta fase di investimenti in Tosyalı Algérie.

Şerif Tosyalı, membro del consiglio di Tosyalı Holding