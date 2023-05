Cuneo Inox: «La decarbonizzazione deve essere globale»

RHO (Mi) - La Cuneo Inox nasce nel 1990 sotto la guida dalla famiglia Pavan che da oltre sessantacinque anni svolge la propria attività all’interno del settore siderurgico. Ad oggi la società opera su tutto il territorio nazionale e sta iniziando ad affacciarsi al mercato internazionale, offrendo, attraverso la sua rete commerciale una vasta gamma di prodotti, in solo acciaio inossidabile. Abbiamo intervistato l’amministratore delegato Fabrizio Pavan.

La prima parte del 2023 ha mostrato un andamento superiore alle attese. È d’accordo?

Purtroppo no. Le aspettative che avevamo per il 2023 erano ben altre, c’è stata una contrazione nella domanda e nei prezzi, una disparità tra quelli europei e quelli del resto del mondo.

Per i prossimi mesi invece quali sono le prospettive?

Penso che entro l’anno non ci saranno grandissimi cambiamenti, non vedo all’orizzonte grandi progetti. Viviamo un po’ tutti alla giornata. Siamo tutti alla finestra per capire come agire e andare avanti nei mesi a venire. Potevamo anche aspettarcelo dopo due anni di grande euforia.

Avete in programma nuovi investimenti?

Due anni fa avevamo in progetto di investire all’estero. Lo abbiamo fatto e siamo contenti dei risultati ottenuti. Abbiamo rivoluzionato il nostro know - how tecnologico con l’acquisto di nuovi macchinari.

Made in Steel ha rispettato le aspettative? Può fare un primo bilancio della fiera?

Sicuramente sì. Credo che Made in Steel sia un luogo di incontro sempre più importante. Uno spazio di confronto tra noi competitor, per scambiarsi idee. Potersi confrontare dal vivo, viste le contrazioni di mercato e dei prezzi, sarà un buon viatico per cominciare la risalita.

Si parla molto anche di sostenibilità in questa edizione di Made in Steel. Vede come traguardo possibile per il settore la decarbonizzazione entro il 2030?

È un traguardo raggiungibile ma molto difficile. Auspicabile, ma deve essere globale perché se solo noi in Europa lavoreremo a questo obiettivo, la disparità che troveremo sui mercati e tra i prezzi finali dei materiali sarà ancora più elevata di oggi.