Siderurgica Fiorentina festeggia i 60 anni a Made in Steel

RHO (Mi) - «Un'iniziativa vincente fin dagli albori. Una bella intuizione che rappresenta appieno il mondo siderurgico italiano». Con queste parole Sauro Bucciarelli, titolare di Siderurgica Fiorentina, descrive Made in Steel, la conference & exhibition alla quale la sua azienda ha presenziato assiduamente dal 2005 in poi. «Per noi questa manifestazione rappresenta una proficua occasione d'incontro per rinsaldare rapporti commerciale in essere, nonché per acquisire nuovi contatti» spiega a siderweb. L’edizione 2003 di Made in Steel «si svolge in concomitanza con i sessant’anni di attività dell’azienda», puntualizza Bucciarelli. «Siderurgica Fiorentina fu infatti fondata da mio padre Gino nel 1963 e in seguito ne prendemmo le redini io e mia sorella Patrizia. A luglio festeggeremo l’evento con i nostri dipendenti e le loro famiglie». Questa sarà l’occasione per celebrare non solo una lunga storia di successi, ma anche il fatto di aver saputo rispondere adeguatamente alle crisi recenti, come quella pandemica e quella data dalla guerra russo-ucraina. «Siamo molto soddisfatti – rimarca Bucciarelli –. Si dice che “ciò che non uccide fortifica” e in effetti la nostra società, attualmente alla terza generazione, è maturata molto. Abbiamo superato prove inimmaginabili raggiungendo risultati eccellenti. Nel 2022 abbiamo prodotto un fatturato di 365 milioni di euro con volumi di vendita in crescita a doppia cifra per dieci anni consecutivi».

Quanto al primo trimestre del 2023, «rileviamo una marginalità in calo rispetto allo scorso anno ma che comunque si attesta su livelli soddisfacenti», mentre per il prosieguo dell’anno «allo stato attuale prevediamo un andamento positivo». Commentando il recente indebolimento del mercato dei prodotti piani, Bucciarelli rileva che «c’era un po’ da aspettarselo. Non so quanto durerà e di quale entità sarà la flessione in corso, ma abbiamo vissuto in un mondo “drogato” prima dal Covid, poi dalla guerra, con i problemi della mancanza di materie prime e prodotti». Per il futuro «c’è da aspettarsi un po’ di tutto, pertanto come si suol dire viviamo alla giornata, facciamo contratti in base alle previsioni ma è difficile ragionare sul lungo termine, ci sono tanti elementi che possono stravolgere le cose». Nonostante tutto, continua, «stiamo mantenendo i nostri volumi, anzi speriamo di fare qualcosa in più quest’anno. Pensiamo insomma che si possa arrivare alla fine di questo esercizio con un risultato per noi positivo».

Alla fine degli anni ’90 Siderurgica Fiorentina ha acquisito un’importante area industriale e da allora non ha mai smesso di investire, anche nei periodi più bui. «Siamo orgogliosi di aver creato un centro di servizio di notevole livello sia per dimensioni che per tecnologia, concentrato in un’unica unità» afferma Bucciarelli. L’azienda realizza nastri, fogli e bandelle in acciaio al carbonio da 0,4 a 6 mm. Lo stabilimento è situato su un’area di 100mila metri quadrati, di cui 40mila coperti, con dodici linee di produzione e scalo ferroviario interno. La capacità produttiva attuale è di 400mila tonnellate l’anno, ma «abbiamo piani di sviluppo per oltrepassare le 500mila tonnellate».

Un punto di forza di Siderurgica Fiorentina, conclude il titolare, strizzando l'occhio al claim dell'edizione 2023 di Made in Steel, è «il ricambio generazionale, che è iniziato vent’anni fa. Oggi siamo a cinque membri. In un’azienda solida e all’avanguardia questo fa la differenza e i risultati lo dimostrano. Io li chiamo “giovani vecchi” perché hanno sulle spalle una gavetta di spessore e sono molto motivati, per cui prevedo un futuro ancora in forte crescita».