Bentornati a Made in Steel

RHO (Mi) – Finalmente ci siamo, si aprono i tornelli e tutto prende il via. Due anni di attesa. Due anni di lavoro di impegno prendono vita in Made in Steel, tre giorni intensi da vivere tutti d'un fiato.

Come staff di siderweb non ci resta che darvi il benvenuto ed offrirvi questa siderweb TV, una finestra in diretta sulla manifestazione per consentire di far parte della community anche da lontano.