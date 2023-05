Il futuro dell'acciaio a Made in Steel

L'attesa è finita: si apre domani a fieramilano Rho, padiglioni 22 e 24, oltre 15mila metri quadrati di superficie espositiva, record assoluto, la decima edizione di Made in Steel.

Alla Conference & Exhibition internazionali dedicata alla filiera dell'acciaio sarà rappresentato l'intero comparto, dalla produzione alla distribuzione. Oltre 300 le aziende presenti, circa il 25% arriva dall'estero.

Made in Steel non è, come già dalla sua prima edizione del 2005, “solo” una fiera. C’è spazio per il business, per le relazioni tra operatori, per cogliere in anticipo le tendenze di mercato e prezzi, ma sarà anche luogo in cui riflettere sul futuro a breve e medio termine della filiera dell’acciaio nazionale e internazionale.

Il titolo di questa decima edizione è “GENERATIONS, re-imagining our world”.

«Il passaggio generazionale esiste e lo stiamo vivendo, con tutta la responsabilità che ne deriva, ma anche con tanta voglia di fare, con una squadra giovane, compatta e preparata. Per orientare la direzione futura di siderweb, l’anima di Made in Steel, abbiamo redatto un piano strategico 2023/2028 con un’idea forte: quella di dare maggior valore alla community dell’acciaio

allargandola al mondo dell’utilizzo, quindi andando a coinvolgere gli utilizzatori di acciaio, la parte a valle di una filiera fondamentale per il nostro Paese» ha annunciato Paolo Morandi, amministratore delegato di siderweb e Made in Steel.

Sono oltre 50 i relatori, dall’Italia e dall’Europa, che prenderanno parte ai momenti di approfondimento e analisi durante Made in Steel 2023. Si parlerà di nuovi mercati, dell’impatto della guerra in Ucraina sulla filiera, delle nuove catene del valore di distribuzione e utilizzo di acciaio. Il 10 maggio, Made in Steel ospiterà l’assemblea pubblica di Federacciai.

«Abbiamo di fronte un mondo nuovo, in qualche modo da scrivere, da costruire. Siamo partiti da questo presupposto per strutturare quello che sarà l’intero palinsesto, il programma di Made in Steel 2023, che sarà davvero molto ricco. Oggi è più che mai urgente unirci in uno sforzo intellettuale per re-immaginare il nostro futuro, dove una nuova narrazione, lungo i pilastri della sostenibilità e dell’innovazione, darà slancio alle nostre imprese. Per questo, questa decima edizione, abbiamo voluto costruire qualcosa di nuovo, di speciale. La prima novità riguarda la scelta del perimetro spaziale: la siderweb Conference Room, la siderweb TV e – per la prima volta – la siderweb Arena, uno spazio nuovo pensato per affrontare e approfondire alcuni temi e renderli relazioni, contatti, alleanze» ha detto Francesca Morandi, content manager di siderweb.

