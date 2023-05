Casa Marcegaglia apre le porte

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN) – Un evento semplice e con quella sensazione di accoglienza tipica di un evento in famiglia. L’inaugurazione ufficiale di Casa Marcegaglia ha tenuto fede al nome scelto per quello che vuole essere il simbolo di un’azienda e di un modo di fare industria che pone al centro le persone, sia che si tratti di amici, dipendenti ospiti o clienti.

Un clima familiare che si è visto nelle strette di mano di accoglienza che Antonio ed Emma Marcegaglia hanno rivolto ai tanti ospiti intervenuti. Oltre alle autorità locali, presenti il governatore della Lombardia Attilio Fontana, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi e, in collegamento, il ministro dell’Industria e del Made in Italy Adolfo Urso.

«Con Casa Marcegaglia vogliamo condividere il percorso che la nostra azienda ha fatto dal 1959. Un percorso fatto di prodotti e tecnologie ma soprattutto di persone, emozioni e valori, che costituiscono le nostre radici, ma anche il futuro che vogliamo costruire» ha spiegato Antonio Marcegaglia dando il benvenuto agli invitati.

Da Roma il ministro Urso plaudendo l’iniziativa ha annunciato che a breve presenterà un disegno di legge quadro sul Made in Italy.

«Il museo che inaugurate oggi è una dimostrazione che il nostro made in Italy è un qualcosa che va oltre i settori a cui viene tradizionalmente attribuito. Mostra come anche nella metallurgia e siderurgia i valori del made in Italy siano radicati. Per salvaguardarli costituiremo anche un fondo sovrano per la tutela delle materie prime strategiche per il made in Italy».

Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha ricordato forse il vero protagonista dell’evento di oggi, il fondatore del gruppo Steno Marcegaglia, scomparso quasi dieci anni fa. Steno il cui ritratto, insieme a quello della moglie Mira, accoglie nel nuovo ingresso dell’azienda, e alla cui avventura imprenditoriale e umana è dedicata una stanza multimediale ed emozionale all’interno del museo, quasi ne fosse il cuore.

«Il gruppo Marcegaglia è uno di quelli che si possono definire i campioni italiani dell’industria, e questo museo è un esempio di cosa voglia dire la responsabilità sociale dell’impresa, è un regalo a tutta l’industria italiana» ha concluso Bonomi.

Prima del taglio del nastro Emma Marcegaglia ha rimarcato come Casa Marcegaglia rappresenti «ciò che abbiamo fatto, ciò che facciamo e ciò che vogliamo fare guardando avanti. Per questo inauguriamo oggi anche la nostra Academy. In un contesto sempre più complesso come quello con cui ci confrontiamo ogni giorno servono collaboratori sempre più pronti e preparati. Una preparazione che passa non solo nella formazione di competenze ma anche di una cultura d’impresa. Con valori, cultura e competenze ritengo che le nostre imprese potranno essere in grado di superare anche le sfide più difficili».